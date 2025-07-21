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港澳台青年拍短劇 講述南沙職場故事

聯合報／ 梁珮岑／南沙報導
7月19日，「南沙有戲·光影職場」港澳台青年短劇拍攝大賽在廣州南沙正式啟動。圖／聯合影音號
7月19日，「南沙有戲·光影職場」港澳台青年短劇拍攝大賽在廣州南沙正式啟動。圖／聯合影音號

匯聚兩岸三地創意能量，緊抓500億短劇市場風口，由港澳台企業聯手打造的「南沙有戲·光影職場」港澳台大學生短劇創作培訓於7月19日在廣州南沙展開。港澳台青年學子實習期間，透過系統性短劇培訓增進創作能力，用影像創作大灣區職場故事，展現南沙的多元文化魅力。

本次活動由新華港澳國際青創中心、華青媒Lab.、港雋動力青年協會結合兩岸三地優勢資源共同推動，活動深度融合台灣創作培訓體系、港澳產業連結優勢與南沙在地特色，為在廣州、南沙實習的港澳台青年學子，搭建影視創作實戰平台。

培訓透過「創意孵化+實戰陪跑」模式，提供從劇本開發到拍攝製作的流程，以青年視角講述職場故事，並透過短劇探索產業發展新契機。華青媒主理人Liza表示，短劇在題材創新上市場呈現多元化發展態勢，在兩岸三地充分展現短劇行業的創新活力與市場潛力，「我們希望透過這次活動，讓港澳台青年在實習之餘，能掌握實用的影視技能，更能透過鏡頭發現大灣區的活力與機會。」

「原本對短劇認知幾乎為零的我，對當下快銷時代發展的短劇形式有更充分的了解。」參與本次活動、來自台灣的廖同學首次接觸短劇，「雖然我對短劇了解並不多，現在卻能理解它其實是『觀眾是否喜愛作品』最直觀的呈現方式，也認識到製作過程的不易，更加佩服短劇創作者。」

「我自己也是一個短劇愛好者。」香港大學生莫同學對其有著濃厚興趣，「我平常就愛看非定制類的短劇，這次培訓課讓我也接觸到更多不同類型的短劇，也學習到許多拍攝技巧，這些對我們之後的短劇創作非常重要。」

「南沙有戲·光影職場」不僅是一次專業技能實訓，更是一次文化交流的契機，學員們將以青年視角，透過短劇講述他們在南沙的所見所感，用影像展現大灣區魅力。本次短劇成果發表會將於8月13日舉行，屆時揭曉金、銀、銅獎項。

青年 職場 實習

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