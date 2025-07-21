成都世運會火炬 融入三星堆元素

日前，成都世運會火炬及配套元件（火炬「竹夢」、火種燈、采火棒、采火器、火種盆等）集中亮相。記者注意到，火炬及配套元件融入了眾多來自四川德陽三星堆遺址的文物元素。

火炬「竹夢」高72釐米，在造型設計上以三星堆遺址出土的青銅大立人像為靈感，融合竹節造型，既彰顯中華文明源遠流長，又寓意體育精神生生不息。底座設計採用三星堆青銅神獸元素，青銅神獸在古代常被視為守護者，具有驅邪避災、保護平安的力量，表達了人與自然和諧共存的願望。

火種盆整體造型創意則來自於三星堆遺址出土的銅圓尊。銅圓尊作為一種莊重的禮器，體現著古蜀的禮儀文化，將其延展至火種盆的設計中，既延續了歷史文脈，也為成都世運會增添了莊嚴、神聖的儀式感。

此外，火種燈將三星堆太陽紋青銅鈴融入設計，采火棒則採用了三星堆鳥足神像手中所持龍形杖神器造型。學者表示，此次設計融合了很多成都平原的文化因素，就是為了讓文化和體育、文化與人類結合在一起，講好成都平原的歷史文化故事。

8月7日至17日，第十二屆世界運動會將在成都舉行，共設34個大項、60個分項、256個小項，涵蓋眾多非奧運會體育項目。作為賽前最重要的預熱活動之一，成都世運會火炬傳遞將於7月26日舉行，這也是世運會歷史上首次舉行火炬傳遞。