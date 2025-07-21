聽新聞
0:00 / 0:00

成都世運會火炬 融入三星堆元素

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
成都世運會火炬「竹夢」。圖／本報德陽傳真
成都世運會火炬「竹夢」。圖／本報德陽傳真

日前，成都世運會火炬及配套元件（火炬「竹夢」、火種燈、采火棒、采火器、火種盆等）集中亮相。記者注意到，火炬及配套元件融入了眾多來自四川德陽三星堆遺址的文物元素。

火炬「竹夢」高72釐米，在造型設計上以三星堆遺址出土的青銅大立人像為靈感，融合竹節造型，既彰顯中華文明源遠流長，又寓意體育精神生生不息。底座設計採用三星堆青銅神獸元素，青銅神獸在古代常被視為守護者，具有驅邪避災、保護平安的力量，表達了人與自然和諧共存的願望。

火種盆整體造型創意則來自於三星堆遺址出土的銅圓尊。銅圓尊作為一種莊重的禮器，體現著古蜀的禮儀文化，將其延展至火種盆的設計中，既延續了歷史文脈，也為成都世運會增添了莊嚴、神聖的儀式感。

此外，火種燈將三星堆太陽紋青銅鈴融入設計，采火棒則採用了三星堆鳥足神像手中所持龍形杖神器造型。學者表示，此次設計融合了很多成都平原的文化因素，就是為了讓文化和體育、文化與人類結合在一起，講好成都平原的歷史文化故事。

8月7日至17日，第十二屆世界運動會將在成都舉行，共設34個大項、60個分項、256個小項，涵蓋眾多非奧運會體育項目。作為賽前最重要的預熱活動之一，成都世運會火炬傳遞將於7月26日舉行，這也是世運會歷史上首次舉行火炬傳遞。

體育 遺址

延伸閱讀

IFME寶貝造型選拔邁入第13屆盛大開跑 全台寶寶齊聚亮相 爭奪2026月曆小明星寶座 萬元育兒豪禮同步開放報名

世大運／不敵南韓對手 黃映瑄連兩屆跆拳道「銀」恨

張善為消失演藝圈長達12年 蜻蜓哥哥曝聯繫內幕

當三星堆遇上愛琴海 古希臘珍貴文物展德陽亮相

相關新聞

港澳台青年拍短劇 講述南沙職場故事

匯聚兩岸三地創意能量，緊抓500億短劇市場風口，由港澳台企業聯手打造的「南沙有戲·光影職場」港澳台大學生短劇創作培訓於7...

近十年最短「三伏天」來了 今日入伏防寒重於防暑

今年三伏今天開始，到8月18日結束，共30天。今年不僅入伏相對較晚，也是近十年最短的「三伏天」。大陸有句俗話稱「熱在三伏...

北京路縣故城遺址公園 重現漢代古城

北京大運河畔，一座玉璋造型的博物館亮相，猶如掀開「歷史之眼」。路縣故城遺址公園日前開園。這座「考古+博物館+公園」跨界組...

成都世運會火炬 融入三星堆元素

日前，成都世運會火炬及配套元件（火炬「竹夢」、火種燈、采火棒、采火器、火種盆等）集中亮相。記者注意到，火炬及配套元件融入...

陸90歲未婚獨居婦病逝「留逾2000萬遺產」 全網協尋繼承人

上海90歲獨居顧姓老婦因病辭世，留下包含房產、存款和珠寶一共價值約人民幣500萬元（約新台幣2048萬元）的遺產，因老婦一生未婚...

甘肅幼兒園鉛中毒案是人為下毒 6人被捕、17人被立案調查

據央視新聞，針對甘肅天水幼兒園餐食鉛含量嚴重超標，導致233名幼兒及8名老師鉛中毒一事，甘肅省聯合小組周日提出調查報告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。