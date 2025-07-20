甘肅幼兒園鉛中毒案 10官員問責

大陸甘肅省天水市褐石培心幼兒園日前爆出幼童集體血鉛異常，引發關注。甘肅省委昨發布調查通報，仍將原因歸咎於幼兒園後廚人員將彩繪顏料加入食品增色所致，並稱幼兒園周邊環境經檢測沒有鉛汙染情況。通報並對事件表示痛心、向幼童及家長致歉，並指共計十七人被立案審查調查，另包含天水市委書記、市長等十人被立案問責。

褐石培心幼兒園血鉛事件爆發後，天水市八日發布調查結果未能平息外界質疑，事件上升至省級，十二日組成調查組，並由國務院派出工作組督辦。

調查通報昨晚發布，內容仍未使用鉛中毒字眼，指該幼兒園有二四七名幼兒、廿八名教職員工「血鉛異常」，已離園的二○二四屆有五名幼兒血鉛異常。

通報指，該幼兒園餐食鉛含量「嚴重超標」，原因是朱姓園長想透過增強食品色澤度和美觀性來招生，經李姓投資人同意，授意廚師購買顏料添加在玉米卷腸包、三色紅棗發糕。他們雖曾購買食用色素，但比較後「認為摻入顏料更鮮亮」。目前公安機關已逮捕園長、投資人等六人。

輿論懷疑可能涉及更大範圍的環境汙染，通報稱，專家採集幼兒園周邊環境空氣、地表水、地下水、土壤等樣品進行檢測，鉛濃度均符合相關環境標準。

有家長指控當地醫院血液檢測數據失真。調查發現，去年五月至今年六月，幼兒園共有七名幼兒在天水市第二人民醫院進行血鉛檢驗發現異常，其中二人報告結果遭修改。該院對同一幼兒園連續多名幼兒先後檢出血鉛異常，沒有進行系統性、關聯性分析，缺乏公衛意識；甘肅省疾控中心則違反血液檢測操作規程，導致結果出現巨大差異。

調查並發現，天水市麥積區教育局、市場監管局與該幼兒園涉嫌利益輸送、收受賄賂，包含兩局局長等五人，以及甘肅省疾控中心黨委書記等七人、天水市第二人民醫院院長等五人都遭紀檢監察機關立案審查。此外，甘肅省衛健委黨組書記、天水市委書記、市長等十人遭立案問責。