甘肅幼兒園鉛中毒案是人為下毒 6人被捕、17人被立案調查

據央視新聞，針對甘肅天水幼兒園餐食鉛含量嚴重超標，導致233名幼兒及8名老師鉛中毒一事，甘肅省聯合小組周日提出調查報告，通報稱，園長授意廚師牛某元、文某芳在繪畫顏料外包裝明確標識「不可食用」的情況下，摻入麵粉用於製作玉米捲腸包、三色紅棗發糕，導致血鉛嚴重超標，是人為下毒。目前，已有6人被捕，17人被立案調查。

據央視新聞，經查，2024年初，褐石培心幼兒園園長朱某琳為提高幼兒園招生吸引力，想透過增強食品色澤度和美觀性，來吸引幼兒喜愛和家長認可，經投資人李某芳同意，授意廚師賀某霞購買顏料添加製作食品，同步拍攝照片、影片，並持續組織在微信群和朋友圈傳發。園長朱某琳在幼兒園用餐時也食用添加了顏料的食品，經檢測，其血鉛值為169.3μg/L。另據調查，幼兒園曾購買使用天然蔬果粉（食用色素），價格為5.04元/100g，較顏料價格低，但使用比較後認為摻入顏料較鮮亮。

報告稱，朱某琳、李某芳、文某芳、賀某霞、牛某元、安某玲等人在食品製作中摻入有毒、有害的非食品原料，致使褐石培心幼兒園幼兒和教職員工血鉛異常，其行為涉嫌構成生產有毒、有害食品罪。目前，案件主要事實已查清，涉案財物已查封扣押，公安機關已對朱某琳、李某芳等6名犯罪嫌疑人依法執行逮捕，對2名犯罪嫌疑人刑事拘留，對3名犯罪嫌疑人取保候審。案件正在進一步偵辦中。

對於有網友質疑，幼兒園不遠處有國營白銀有色集團工廠，有可能造成地下水大面積鉛汙染中毒一事。調查小組專家圍繞褐石培心幼兒園週邊環境是否受到汙染進行調查，結果顯示，褐石培心幼兒園週邊環境空氣、地表水、地下水、土壤鉛濃度均符合相關環境品質標準，且無鉛汙染情形。

關於醫院血鉛檢驗檢測資料調查狀況。調查小組認為天水市第二人民醫院血鉛檢驗資料，出現人為修改報告結果問題。對同一幼兒從2024年11月初次檢出血鉛異常，後半年內又有5次檢出血鉛異常，沒有警覺；對同一幼兒園連續7名幼兒先後檢出血鉛異常，沒有進行系統性、關聯性分析研判，沒有向褐石培心幼兒園進行提醒，缺乏公共衛生安全意識。該複檢的未複檢且直接修改檢驗結果，嚴重違反職業操守，嚴重違反《醫療機構管理條例實施細則》等。

另經調查確認，調查小組專家針對甘肅省疾管中心血鉛檢測資料嚴重失真問題進行調查。發現，甘肅省疾管中心檢測人員，取樣時未混勻，僅取上層血漿進行檢測，嚴重違反操作規程，導致檢測結果與實際值出現巨大差異。調查認為，甘肅省疾管中心檢測操作不規範。

調查發現，天水市麥積區教育局對褐石培心幼兒園未取得辦學許可證即公開招生的行為視而不見，調查發現，麥積區教育局長何旭、區市場監理局長張海斌還涉嫌收受他人賄賂。紀檢監察機關已對何旭、張海斌等5人提出審查調查。

調查發現，甘肅省疾管中心在接受這項重大緊急任務後，檢測人員嚴重違反操作規程，導致檢測結果嚴重失真。後又透過多種方式逃避責任、阻礙調查。調查發現，該中心黨委書記王文軍、主任孫建雲、理化實驗室主任李擁軍還涉嫌有其他違紀違法問題。紀檢監察機關已對王文軍、孫建雲、李擁軍等7人立案審查調查。

調查發現，天水市第二人民醫院內部管理混亂，檢驗科違規修改血鉛檢驗數據，醫院對此失管失察，相關人員嚴重失職瀆職。調查發現，該醫院相關負責人還涉嫌有其他違紀違法問題。紀檢監察機關已對該醫院院長唐志鋒、副院長周朝暉等5人立案審查調查。

另外，對省衛生委黨組書記、水務部衛生委會黨部成員、健康委會黨部成員副書記、省疾管局長、市委書記，市長，天水市委常委、秦州區委書記（時任麥積區委書記），天水市政府分管教育、衛生健康工作的副市長，天水市政府分管市場監管工作的副市長，天水市麥積區委書記，天水市麥積區委任副書記、管區長，天水市工務區政府分工、院職的副職院區長等十人立案問責。