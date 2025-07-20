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颱風薇帕襲香港21人傷、多處淹水 242人暫住庇護中心

中央社／ 台北20日電
在颱風薇帕影響下，香港發出十號颶風信號。新界沙田區居民區附近綠植、巴士站牌、晾衣架被強風吹倒在地。香港中通社
在颱風薇帕影響下，香港發出十號颶風信號。新界沙田區居民區附近綠植、巴士站牌、晾衣架被強風吹倒在地。香港中通社

中度颱風薇帕今天侵襲香港，颱風中心雖然沒有登陸，但為香港帶來強風豪雨，海邊湧現巨浪，造成招牌及路樹倒塌。香港醫院管理局下午表示，截至今天下午2時，全港已有21人因颱風受傷，另有242人入住港府開設的臨時庇護中心。

綜合香港媒體報導，上述21人受傷的資訊，是前往香港各公立醫院急診室求診的數字，內含13名男性及8名女性。

面對颱風薇帕來襲，香港天文台今天發布等級最高的「10號颶風信號」（俗稱「10號風球」），代表薇帕將為香港帶來強風。截至發稿為止，港府暫未收到土石流等相關災情報告，但根據港媒報導，仍有一些道路因豪雨而出現淹水

不過，為避免強風造成民房損壞危及民眾安全，香港民政事務總署截至下午2時已在全港開設34個臨時庇護中心，已有242人入住。

根據港媒報導及網路資訊，在薇帕的強風過後，香港全境下午開始降下超大豪雨，香港天文台在下午3時45分發布最高等級的「紅色暴雨警告」。市區部分路段被黃泥色的大水淹沒，有些路段因淹水而封閉，交通嚴重受阻。一些車輛強行涉水而過，其中有車輛拋錨受困。

據報導，香港清水灣道彩雲聖若瑟小學對面，就有1輛計程車因為路面積水過高，車輪幾乎全被淹沒而拋錨受困，車內駕駛緊急請求相關單位派員前往援救。

截至今天下午2時，港府累計接獲363起路樹倒塌通報。其中，香港小瀝源村有一棵10公尺高的樹木被強風連根拔起，壓毀至少3輛車。此外，香港市區一些工地鷹架及商店招牌不堪強風侵襲而被吹倒。

香港 颱風 路樹 豪雨 淹水

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