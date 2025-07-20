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薇帕颱風襲港後遠離 香港機場重開航機起降

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
受薇帕颱風影響，香港國際機場20日上午航班大量延誤或取消。（新華社）
受薇帕颱風影響，香港國際機場20日上午航班大量延誤或取消。（新華社）

薇帕颱風近距離襲港後，下午逐漸離去，香港天文台已改掛較低的改發八號東南烈風或暴風信號。香港陸路交通分段恢復，機場下午重開航機起降。

薇帕颱風午間在距香港約50公里處掠過，香港天文台在20日凌晨零時20分，發出今年首個八號東北烈風或暴風信號，經過七小時後在早上7時20分改發九號烈風或暴風風力增強信號，兩小時後，進一步發出十號颶風信號。

香港天文台在下午4時10分，改發八號東南烈風或暴風信號，同時還發出紅色暴雨警告信號，及雷暴警告亦同時生效。但薇帕颱風已逐漸遠離香港，香港風力逐步減弱，但烈風至暴風程度的東南風，仍間中影響部分地區；隨著風力進一步減弱，香港天文台說會考慮在晚上7時至9時，改發三號強風信號。一場颱風襲擊，就此消散。

受風暴影響，香港機場有大量航班取消或延誤。香港機場管理局說，20日全日取消約500班航班，另外有約400班機，於下午約1至2時起恢復升降，佔平日升降量約一半，涉及約8萬名乘客；預計晚間機場非常繁忙。

在風暴期間，另有約36班機、約3,000名旅客抵達香港。機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏說，由於機場快綫在清晨5時許開通，到早上6時前大部分旅客已離開機場，較少旅客滯留，但部分旅客擔心前往機場的交通受阻，所以一早到機場，等候乘搭稍後的航班離港，強調整體秩序良好。

今次薇帕颱風有驚無險，對香港傷害不算太大，截至下午2時，香港政府熱線電話中心及消防處，分別收到百餘求助和逾200宗塌樹報告，暫時沒接獲山泥傾瀉或水浸報告。

香港醫院管理局說，有21人在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。香港一遇風暴問題最多大的，是有棚架或招牌搖搖欲墜，警方由午夜至下午約3時許，接獲最少30宗相關個案。

香港 薇帕颱風 航班 機場

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