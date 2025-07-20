和登革熱類似！廣東佛山爆發「屈公病」 確認逾1,800例均為輕症

近期，屈公病襲捲大陸華南地區，廣東省佛山市20日召開了屈公病（陸稱「基孔肯雅熱」）疫情防控記者會，會上指出，截至19日，佛山全市累計報告確診病例1,873例，所有病例均為輕症病例，無重症和死亡病例，已有720例痊癒。

屈公病經由蚊子叮咬而傳播，其症狀與登革熱非常類似，但和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同的地方是，部分感染屈公病的病人會有持續數周的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月。

央視報導，佛山的記者會上指出，目前90%的疫點村居已由高風險降到中風險以下，其中33%已降到安全水平。

當地疾控提醒，市民要重點做好滅蚊和防蚊兩方面工作。佛山市順德區人民政府18日也發佈告全體市民書，號召全區各企事業單位、學校、建築工地、村（社區）、家庭及全體市民，於19日至20日集中開展以清除蚊蟲孳生地和殺滅成蚊為重點的衛生運動。