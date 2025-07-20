聽新聞
0:00 / 0:00
和登革熱類似！廣東佛山爆發「屈公病」 確認逾1,800例均為輕症
近期，屈公病襲捲大陸華南地區，廣東省佛山市20日召開了屈公病（陸稱「基孔肯雅熱」）疫情防控記者會，會上指出，截至19日，佛山全市累計報告確診病例1,873例，所有病例均為輕症病例，無重症和死亡病例，已有720例痊癒。
屈公病經由蚊子叮咬而傳播，其症狀與登革熱非常類似，但和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同的地方是，部分感染屈公病的病人會有持續數周的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月。
央視報導，佛山的記者會上指出，目前90%的疫點村居已由高風險降到中風險以下，其中33%已降到安全水平。
當地疾控提醒，市民要重點做好滅蚊和防蚊兩方面工作。佛山市順德區人民政府18日也發佈告全體市民書，號召全區各企事業單位、學校、建築工地、村（社區）、家庭及全體市民，於19日至20日集中開展以清除蚊蟲孳生地和殺滅成蚊為重點的衛生運動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言