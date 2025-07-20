快訊

靠呼吸器續命20年…15歲車禍後昏迷至今 沙烏地阿拉伯「沉睡王子」離世

「只會混日子、吹冷氣」身障員工控遭高層羞辱 高雄輪船公司總經理回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

和登革熱類似！廣東佛山爆發「屈公病」 確認逾1,800例均為輕症

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為散播屈公病毒的埃及斑蚊。美聯社
圖為散播屈公病毒的埃及斑蚊。美聯社

近期，屈公病襲捲大陸華南地區，廣東省佛山市20日召開了屈公病（陸稱「基孔肯雅熱」）疫情防控記者會，會上指出，截至19日，佛山全市累計報告確診病例1,873例，所有病例均為輕症病例，無重症和死亡病例，已有720例痊癒。

屈公病經由蚊子叮咬而傳播，其症狀與登革熱非常類似，但和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同的地方是，部分感染屈公病的病人會有持續數周的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月。

央視報導，佛山的記者會上指出，目前90%的疫點村居已由高風險降到中風險以下，其中33%已降到安全水平。

當地疾控提醒，市民要重點做好滅蚊和防蚊兩方面工作。佛山市順德區人民政府18日也發佈告全體市民書，號召全區各企事業單位、學校、建築工地、村（社區）、家庭及全體市民，於19日至20日集中開展以清除蚊蟲孳生地和殺滅成蚊為重點的衛生運動。

蚊子 確診 登革熱 病患 廣東 屈公病

延伸閱讀

廣東逾千人染屈公病 官方號召民眾集中滅蚊

薇帕颱風將在粵登陸 京港、京廣等多條高鐵限速或停運

薇帕颱風今明襲港澳、廣東 本周熱帶系統恐發展吳德榮揭北台被襲機率

廣東佛山屈公病疫情破千例 蔓延澳門

相關新聞

薇帕颱風襲港後遠離 香港機場重開航機起降

薇帕颱風近距離襲港後，下午逐漸離去，香港天文台已改掛較低的改發八號東南烈風或暴風信號。香港陸路交通分段恢復，機場下午重開...

和登革熱類似！廣東佛山爆發「屈公病」 確認逾1,800例均為輕症

近期，屈公病襲捲大陸華南地區，廣東省佛山市20日召開了屈公病（陸稱「基孔肯雅熱」）疫情防控記者會，會上指出，截至19日，...

近十年最短「三伏天」來了 今日入伏防寒重於防暑

今年三伏今天開始，到8月18日結束，共30天。今年不僅入伏相對較晚，也是近十年最短的「三伏天」。大陸有句俗話稱「熱在三伏...

武漢大學集成電路學院成立 首批計劃招收120名本科生

武漢大學本月10日舉行集成電路學院成立大會，由中國科學院院士劉勝擔任首任院長。湖北長江日報20日報導，作為武漢大學服務大...

緬甸電詐園區主動放人？中19歲高考生找到了 母稱多次被勒索

被誘騙至緬甸失聯近半月的陝西漢中19歲高考生彭宇軒找到了。據報導，彭宇軒被一名女網友以「可以安排他去做高薪主播」為由，將...

物業不開空調 美駐武漢領館稱「不安全溫度」 這業務停辦

中國近日持續高溫，美國駐武漢總領事館19日表示，由於所在大樓內「不安全的溫度」，已暫停所有簽證預約。此前，該領事館表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。