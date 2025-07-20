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武漢大學集成電路學院成立 首批計劃招收120名本科生

聯合報／ 大陸中心／即時報導
武漢大學本月10日舉行集成電路學院成立大會，預計今年將招收120名本科生。（圖／取自長江日報）
武漢大學本月10日舉行集成電路學院成立大會，預計今年將招收120名本科生。（圖／取自長江日報）

武漢大學本月10日舉行集成電路學院成立大會，由中國科學院院士劉勝擔任首任院長。湖北長江日報20日報導，作為武漢大學服務大陸國家戰略、助力湖北集成電路產業發展的重要舉措，該學院今年首批計劃招收120名本科生，並同步推進本碩博貫通培養，打造「產學研用」深度融合的人才培育新模式。

湖北日報指出，武漢大學是中國最早建立集成電路學科的院校之一。時任武漢大學物理系系主任戴春洲於1956年參加在北京大學開辦的五校聯合半導體專門化班學習，1957年回校後即組織建立「半導體專門化」專業並招收學生。

報導稱，從1950年代以來，武漢大學集成電路學科建立、發展、壯大，並於2020年經學校批准，成立武漢大學微電子學院。2025年7月，學校深度整合集成電路及相關學科的優勢力量和辦學資源，正式成立集成電路學院，並由中國科學院院士劉勝擔任首任院長。

劉勝表示，武大集成電路學院將覆蓋集成電路學科設計—製造—封測—可靠性產業鏈全環節，以全鏈條融通培養模式培養強基礎、重能力、闊視野的多元人才。

劉勝指出，該學院將面向大陸國家戰略行業和支柱產業對高端晶片與裝備的重大需求，站在集成電路與微奈製造的國際學術前沿，開展集成電路設計、集成電路工藝與裝備、集成電路封裝與測試的應用基礎理論和產業共性技術研究。

長江日報指出，武漢大學集成電路學院本科階段設置微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統等專業，納入高考招生計劃，2025級新生可通過高考志願直接報考，同時支持校內優秀學生通過二次選拔轉入。

學院首批計劃招收本科生約120人，另接收轉專業30人/年（或新生入校後二次選拔），並同步開展本碩博貫通培養，為中國產業輸送從研發到應用的階梯型人才。在研究生階段將規劃「4+3」「4+4」學制等新型碩士、博士培養方案，為大陸產業界輸送不同類型的人才。

高考 電路 科學 武漢 半導體

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