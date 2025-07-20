近十年最短「三伏天」來了 今日入伏防寒重於防暑

今年三伏今天開始，到8月18日結束，共30天。今年不僅入伏相對較晚，也是近十年最短的「三伏天」。大陸有句俗話稱「熱在三伏」，三伏天氣將將會更熱？對此，中國氣象局氣象宣傳與科普中心高級工程師王美麗表示，從氣象上來說是成立的。

王美麗說，三伏天一般在7月中旬到8月中下旬，這期間包含了小暑、大暑、立秋等節氣。就中國全國平均氣溫而言，二十四節氣中，大暑氣溫最高，然後是小暑、立秋，三伏天可以說包含了一年中最熱的幾個節氣。

從氣象原理說，主要由於三伏天，中國大部地區被副熱帶高壓或大陸高壓控制，一般高壓系統比較穩定少動，容易長時間控制一個地區，且控制區域內盛行下沉氣流，不利於熱量擴散，此時太陽仍然直射北半球，熱量累積，就容易出現高溫天氣。

對於何以今年入伏較晚，王美麗告訴央視新聞，三伏天是按照中國古代的「干支紀日法」確定的，具體以每年夏至以後第三個庚日為初伏，第四個庚日為中伏，立秋後第一個庚日為末伏，合起來稱為三伏。

每年夏至日相對固定，一般在6月21日或22日，但天干、地支的紀日系統中每年夏至日對應的干支卻不同，就導致入伏有早晚，最早出現在7月11日，最晚能推遲到7月21日，前後相差了10天。

今年入伏雖相對較晚，但不代表就熱得晚。今年6月、7月未入伏前，中國大陸很多地方就已感受到高溫的威力。

而今年三伏從7月20日開始，8月18日結束，共30天。但2015年到2024年這10年，三伏天都是40天，這也使得今年的三伏天成為近十年最短的三伏天。

據統計，1951年至2050年100年間，40天的三伏有71年，30天的有29年。不過，王美麗表示，2015年之前的幾年，三伏天時長是30、40天相互交替。這主要還是與庚日的循環周期和每年夏至、立秋的對應關係有關。

對於三伏天如何養生，中國中醫藥報指出，三伏天是自然界陽氣最盛的時候，也是扶助人體陽氣的最佳時機，可趁勢驅趕體內存留的寒邪。

中國中醫藥報表示，很多人以為「伏天裡要一心防暑」，其實，伏天最要提防的反而是「寒」。因為悶熱潮濕的三伏天，人體容易被寒邪侵襲。

從中醫觀點來看，伏天開始，人體陽氣在一年中逐漸達到頂峰，血管處於擴張狀態，一旦著涼，寒邪便容易趁機入侵。許多人夏季喜食冷飲、愛吹空調等過度貪涼的行為，都可能讓身體在無形中被寒邪傷害。

中國中醫藥報指出，夏季吹冷氣較適宜的溫度為26度，室內外溫差最好不要超過8度。此外，養生要適應大自然的規律，該出汗的時候得出汗，但要注意出汗過多會耗傷人體津液，氣虛、血虛者微微出汗即可。