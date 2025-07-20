杭州水質異常引發糞水疑雲 官方稱藻類是禍首

杭州余杭區居民從16日開始抱怨自來水出現刺鼻異味，引來喝到「糞水」的質疑，調侃杭州是「便州」。官方直到昨天才公布導致異味的是藻類產生的硫醚類物質，不過，仍有眾多網友不信任官方說法。

杭州余杭區人民政府19日發布情況通報稱，已初步查明導致異味的為「特定自然氣候條件下藻類厭氧降解產生的硫醚類物質」，具體原因正在進一步溯源調查中，有關結果將及時公布。

通報稱，目前網上謠言較多，關於「糞水」的網路謠言，警方已依法查處。余杭區人民政府並對此事為民眾生活帶來的影響和不便深表歉意，稱將進一步加強管理、確保供水安全。

綜合證券時報等媒體報導，余杭區多名居民16日在網上發文稱，家中自來水出現刺鼻異味，有人形容是死老鼠或化糞池的味道，還有人表示像塑膠燃燒和農藥味。

除了異味，有居民用棉柔巾包覆水龍頭半小時後，便成了深褐色，社交平台小紅書上，大批網友曬出深褐色棉柔巾。有網友連續兩天「跨區」洗澡，有小區飲用水販賣機賣斷貨。影響所及，全國其他地區網友也表示不敢去杭州旅遊，戲稱杭州是「便州」。

但是官方處理一直未令民眾滿意。16日當晚，杭州余杭水務控股集團公眾號發布通報稱，該公司在氣味異常後立即啟動應急預案，切換其他水源供水，組織人員對相關管網開展沖洗，下午已恢復正常，並請用戶排放管道內存水至正常後方可使用。

7月17日下午，杭州余杭水務公司再次通報，除了表達歉意，稱為了彌補用戶損失，將會給予7月份每戶5噸水費的減免。

但是，很多民眾表示，5噸水的水費連一杯奶茶都不到。

19日，杭州官方通報自來水異味是來自藻類產生的「硫醚類物質」後，大批網友仍表達不信任，「只說了異味，那黑黃的異色呢」「人們精神健康和心理疑慮造成的損失呢」，或質疑為何這個區域會出現產生此物質的「特定自然氣候條件」，還有些人要求「請杭州市長和余杭區長直播喝水」。