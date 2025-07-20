薇帕颱風將在粵登陸 京港、京廣等多條高鐵限速或停運

大陸氣象預報稱，颱風「薇帕」（大陸稱「韋帕」）20日5時其中心位於廣東省珠海市東偏南方約190公里的廣東近海海面上，即將於20日下午至夜間在廣東珠海到湛江一帶沿登陸。

大陸中央氣象台20日6時發布的颱風預警指出，薇帕將以每小時25公里左右的速度向偏西方向移動，強度還將有所加強，自東向西掠過廣東西部沿海，並將於21日白天移入北部灣海面，隨後趨向越南東北部沿海。

大陸氣象台表示，20日8時至21日8時，受薇帕和西南季風的共同影響，南海大部、東沙群島、西沙群島、南沙群島、中沙群島、海南島沿海、福建沿海、浙江沿海、巴士海峽、台灣以東洋面、東海大部將有6～7級風，陣風8～9級；海南島、廣東中南部、香港、澳門、廣西南部、福建東部、浙江東南部、江西西南部、湖南南部、台灣島中南部等地有大到暴雨。

央廣網報導，受到颱風影響，大陸國鐵廣州局宣佈多條路線受到影響，20日11時至21日9時期間的廣珠城際線路列車停運、20日12時至21日12時的深湛線路列車停運；20日廣深港高鐵、京廣高鐵、京港高鐵、杭深線部分列車採取限速運行或停運措施；港珠澳大橋珠海公路口岸將於7月20日凌晨2時30分起暫停出境通關服務，大橋主橋將於凌晨3時30分起臨時封閉等等。

廣東省防總目前維持防風Ⅱ級應急響應。其中珠海市、陽江20日啟動防颱風Ⅰ級應急響應，並在全市範圍內實施「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）；深圳全市公園於19日18時起採取閉園措施，全市室內應急避難場所已開放。

20日清晨7點20分，香港天文台改發九號烈風或暴風風力增強信號，即「九號風球」，港府教育局宣布所有學校20日停課；澳門氣象部門20日發出八號東北風球，受其影響，澳門往返深圳蛇口、福永、中山、珠海灣仔，以及香港的客船航線20日全天停航。澳門航空表示，20日預計將有超過70個往返澳門的航班取消。

而福建此前也加強戒備，福建海事局通報稱，截至19日12時，福建沿海共停航56條客渡運航線、156艘客渡船，58個水上施工作業項目停工。