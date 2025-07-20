快訊

國軍將進酒／歐美軍隊飲酒盛行 戰死名將防腐液變酒名

蘋果首款摺疊手機iPhone Fold最快明年登場！5大特色讓人好想買

影／越南下龍灣船難增至37死！大晴天秒下雷雨冰雹 失事搶救畫面曝

薇帕颱風將在粵登陸 京港、京廣等多條高鐵限速或停運

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸中央氣象台預計輕颱薇帕將於21日白天移入北部灣海面，隨後趨向越南東北部沿海。（圖／取自大陸中央氣象台）
大陸中央氣象台預計輕颱薇帕將於21日白天移入北部灣海面，隨後趨向越南東北部沿海。（圖／取自大陸中央氣象台）

大陸氣象預報稱，颱風「薇帕」（大陸稱「韋帕」）20日5時其中心位於廣東省珠海市東偏南方約190公里的廣東近海海面上，即將於20日下午至夜間在廣東珠海到湛江一帶沿登陸。

大陸中央氣象台20日6時發布的颱風預警指出，薇帕將以每小時25公里左右的速度向偏西方向移動，強度還將有所加強，自東向西掠過廣東西部沿海，並將於21日白天移入北部灣海面，隨後趨向越南東北部沿海。

大陸氣象台表示，20日8時至21日8時，受薇帕和西南季風的共同影響，南海大部、東沙群島、西沙群島、南沙群島、中沙群島、海南島沿海、福建沿海、浙江沿海、巴士海峽、台灣以東洋面、東海大部將有6～7級風，陣風8～9級；海南島、廣東中南部、香港、澳門、廣西南部、福建東部、浙江東南部、江西西南部、湖南南部、台灣島中南部等地有大到暴雨。

央廣網報導，受到颱風影響，大陸國鐵廣州局宣佈多條路線受到影響，20日11時至21日9時期間的廣珠城際線路列車停運、20日12時至21日12時的深湛線路列車停運；20日廣深港高鐵、京廣高鐵、京港高鐵、杭深線部分列車採取限速運行或停運措施；港珠澳大橋珠海公路口岸將於7月20日凌晨2時30分起暫停出境通關服務，大橋主橋將於凌晨3時30分起臨時封閉等等。

廣東省防總目前維持防風Ⅱ級應急響應。其中珠海市、陽江20日啟動防颱風Ⅰ級應急響應，並在全市範圍內實施「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）；深圳全市公園於19日18時起採取閉園措施，全市室內應急避難場所已開放。

20日清晨7點20分，香港天文台改發九號烈風或暴風風力增強信號，即「九號風球」，港府教育局宣布所有學校20日停課；澳門氣象部門20日發出八號東北風球，受其影響，澳門往返深圳蛇口、福永、中山、珠海灣仔，以及香港的客船航線20日全天停航。澳門航空表示，20日預計將有超過70個往返澳門的航班取消。

而福建此前也加強戒備，福建海事局通報稱，截至19日12時，福建沿海共停航56條客渡運航線、156艘客渡船，58個水上施工作業項目停工。

高鐵 薇帕颱風 福建 澳門 廣東 廣州

延伸閱讀

颱風外圍環流+低壓帶 花東、南部山區慎防大雨或豪雨

薇帕颱風今明襲港澳、廣東 本周熱帶系統恐發展吳德榮揭北台被襲機率

薇帕颱風影響 明天南航、台虎航班取消或延後

薇帕颱風環流影響 馬祖島際海運多班異動

相關新聞

輕颱薇帕來襲 香港機場中午前航班恐全面取消

根據香港天文台20日7時45分更新的最新消息，隨著輕颱薇帕（陸港稱「韋帕」）移近珠江口，預料香港風力將進一步上升，與薇帕...

薇帕颱風將在粵登陸 京港、京廣等多條高鐵限速或停運

大陸氣象預報稱，颱風「薇帕」（大陸稱「韋帕」）20日5時其中心位於廣東省珠海市東偏南方約190公里的廣東近海海面上，即將...

建西藏雅魯藏布江水電站 陸成立新央企「中國雅江集團」

為推進西藏雅魯藏布江下游水電工程建設，繼今日大陸國務院總理李強親赴林芝，宣布工程正式開工外，作為該項目所有人的參建企業中...

薇帕颱風靠近陸華南沿海 港珠澳大橋將臨時封閉

颱風薇帕（陸稱韋帕）逐漸靠近大陸華南沿海。受其影響，廣東多地將現強風雨天氣，珠三角等地或現大暴雨甚至特大暴雨，廣東海域作...

陸氣象台發布預警 薇帕颱風料將自深圳到海南文昌沿海登陸

中國中央氣象台發布預警稱，颱風薇帕中心已於今天上午移入南海東北部海面，預計將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動...

30公分活黃鱔從肛門進入體內！男子腸道被鑽破險死 緊急手術保命

異物進入肛門竟恐致命？近日湖南1名30歲男子因腹部劇痛到當地醫院求醫，並表示1條黃鱔離奇經肛門鑽進體內。醫生檢查後驚見1條30厘米長的活黃鱔鑽破了男子的乙狀結腸，並在其腹腔內「遊動」，導致男子出現腸道穿孔、板狀腹等情況，相當危急，若不及時取出黃鱔縫合破洞恐致嚴重感染甚至死亡。所幸經過手術及相應治療，醫生順利取出黃鱔，而男子撿回一命並恢復良好現已出院。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。