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輕颱薇帕來襲 香港機場中午前航班恐全面取消

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港機場管理局19日初步評估，今日中午前基本不會有航班離港。圖為香港國際機場19日晚間電子螢幕顯示的航班狀態。（法新社）
香港機場管理局19日初步評估，今日中午前基本不會有航班離港。圖為香港國際機場19日晚間電子螢幕顯示的航班狀態。（法新社）

根據香港天文台20日7時45分更新的最新消息，隨著輕颱薇帕（陸港稱「韋帕」）移近珠江口，預料香港風力將進一步上升，與薇帕相關的狂風大驟雨正在影響香港。香港國際機場網站的航班訊息顯示，今日上午抵離港航班基本全面取消，包括長榮航空原訂7時台北飛香港航班，以及華航原訂7時35分高雄飛香港的航班也都已經取消。

香港天文台指出，薇帕會在未來數小時最接近香港，並於接近中午時分在香港天文台以南約50公里左右掠過。天文台會視本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

天文台在20日7時20分已改發九號烈風或暴風風力增強信號，呼籲市民切勿外出。

星島日報報導，香港機場管理局19日記者會指出，20日原定有900班航班運作，但受天氣影響，將有大量取消或延誤，預計今日中午前基本上不會有航班離港，之後恐需要一至兩日才能完全恢復。由於大量旅客受影響，周一會重新編配航班，疏導旅客。

香港機場管理局19日初步評估，今日中午前基本不會有航班離港，但有約8至10班已起飛的長途航班會抵港。香港電台20日上午報導，香港機場管理局機預估，今日將有400航班可望重啟，「晚上將非常繁忙」。

另，在九號烈風或暴風風力增強信號生效後，港鐵已調整服務安排，露天段隨即暫停列車服務、亦即開出的列車班次不會行駛露天段。迪士尼綫、機場快綫、輕鐵及港鐵巴士也暫停服務，隧道段列車維持有限度服務。

至於高鐵香港段，今日部分往來西九龍站及中國大陸的高鐵列車車次取消，高鐵會維持有限度服務。

大陸中央氣象台6時發布的颱風預警指出，預計薇帕將以每小時25公里左右的速度向偏西方向移動，強度還將有所加強，並於20日下午至夜間在廣東珠海到湛江一帶沿海登陸（13至14級，38至42米/秒），自東向西掠過廣東西部沿海，並將於21日白天移入北部灣海面，隨後趨向越南東北部沿海。

受輕颱薇帕來襲影響，香港國際機場20日上午抵離港航班基本全面取消。（圖／截圖自香港國際機場官網）
受輕颱薇帕來襲影響，香港國際機場20日上午抵離港航班基本全面取消。（圖／截圖自香港國際機場官網）
大陸中央氣象台預計輕颱薇帕將於20日下午至夜間在廣東珠海到湛江一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
大陸中央氣象台預計輕颱薇帕將於20日下午至夜間在廣東珠海到湛江一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

香港 薇帕颱風 航班 機場

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