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強烈熱帶風暴將襲港 香港機場預計明午前停航

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
颱風薇帕將襲香港，香港天文台發出一號戒備信號。圖為風雨來臨前的香港海景一隅。圖／中通社
颱風薇帕將襲香港，香港天文台發出一號戒備信號。圖為風雨來臨前的香港海景一隅。圖／中通社

強烈熱帶風暴「韋帕」（我譯「薇帕」）逼近香港，香港天文台已發出三號強風訊號，預計午夜發出八號烈風或暴風信號，類似台灣陸上颱風警報後的停工、停課、停航。香港機場管理局剛宣佈，十九日晚航班服務大致正常，二十日原定有900班航班升降，預料將有大量航班取消或延誤，明日中午前沒有航機離港。

香港天文台十九日下午發出三號強風信號，說強烈熱帶風暴「韋帕」逼近香港，天文台會在十九日午夜十二時至二十日凌晨二時間，改發八號烈風或暴風信號，並會視乎「韋帕」與香港的距離，及「韋帕」會否進一步增強為颱風及本地風力變化，評估二十日早是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

香港天文台說，隨著「韋帕」靠近廣東沿岸，香港風勢將會增強，漸轉有頻密狂風大驟雨及雷暴。「韋帕」會在二十日頗為接近珠江口一帶，預料香港風勢將達烈風至暴風程度，二十日日間天氣持續惡劣。海有巨浪及湧浪。受風暴潮影響，沿岸低窪地區明早可能出現水浸。

香港機場管理局機場服務總監楊達榮傍晚說，十九晚航班服務大致正常，二十日原定有900班航班升降，但預料將有大量航班取消或延誤，二十日中午前沒有客機離港，只有部分長途機抵港，呼籲旅客向航空公司了解最新情況及確認機位後才出發到機場。

他稱，香港機管局會啟動航班重新編配程序，在風暴減弱後重新編配航班。在八號風球下，機場會啟動計程車電子派籌系統，但一旦發出更高信號時，計程車服務將暫停，到時所有機場陸路交通將完全停頓，旅客需留在客運大樓至天氣情況允許，等候時間可能較長，希望旅客理解。

香港機場目前已經啟動緊急應變中心，機場內食肆及便利店將通宵營業，十九日晚將有超過千名員工通宵當值，確保機場運作暢順。

往坪洲、途經芝麻灣的航班則會在下午4時50分開出。 而長洲開往坪洲的橫水渡航線，今日尾班船須提早在晚上6時45分開出；坪洲開往長洲的最後一班船，就會在晚上7時50分開出。新渡輪表示，可能需要在未改掛，或於改掛八號信號後的短時間內，全面暫停橫水渡航線。

目前來往香港澳門間的港澳航線甴時維持正常，但香港至珠江三角洲多條水上航線也提早停航。香港來往離島的渡輪，日落後紛紛停運。香港陸上公共交通，保持正常運作。

香港 航班 機場

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