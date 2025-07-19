快訊

迴力鏢來了！川普想用「這理由」開除Fed主席鮑爾 結果反打到自己

中職／愛妻猝逝 魔鷹心碎告白「我的女王」 ：永遠愛著你

500碗2025／小吃派對市集串連9縣市人氣名店 不畏颱風開攤首日人潮絡繹不絕

颱風「薇帕」估明登陸廣東、海南 港珠澳大橋將暫時關閉

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
為應對颱風薇帕將於明日在廣東至海南一帶沿海登陸，大陸海事人員正在巡查。圖／央視新聞
為應對颱風薇帕將於明日在廣東至海南一帶沿海登陸，大陸海事人員正在巡查。圖／央視新聞

今年第6號颱風「薇帕」預計今晚解除海警，遠離台灣附近海域，而據中國大陸氣象局預計，「薇帕」將於明日下午至夜間，在廣東深圳到海南文昌一帶沿海登陸，帶來強風雨天氣。為此，大陸方面已啟動重大氣象災害（暴雨、颱風）三級應急響應狀態，今日深夜起將暫時關閉港珠澳大橋，海南、廣東等地多個航班停航，沿海養殖漁排人員也被緊急撤離。

據中國大陸氣象局，颱風「韋帕（我稱薇帕）」將於20日下午至夜間在廣東深圳到海南文昌一帶沿海登陸，廣東南部、廣西南部、海南島、浙閩沿海等地將有強風雨天氣。

為此，大陸中央氣象台今日已繼續發布暴雨藍色和颱風黃色警報，並在下午晉升為重大氣象災害（暴雨、颱風）三級應急響應狀態。

為減少颱風「薇帕」的可能影響，綜合央視新聞、紅星新聞等報導，由於預計「薇帕」將嚴重影響珠海市，經粵港澳三方會商，定於7月19日23時至7月20日8時之間，對港珠澳大橋啟動交通管制措施，臨時封閉港珠澳大橋主橋，啟動時間視颱風發展情況確定具體情況。

同時，廣東多區域已將颱風預警信號升級，部分地區發布代表「停課訊號」的颱風黃色預警訊號，提醒中小學校、幼兒園、托兒所等應停課。廣東省委書記黃坤明19日上午召開全省防颱風電視電話會議，強調要努力實現不死人、少傷人的目標。

目前，廣東、海南和福建等大陸省份沿海航班陸續提出停航安排，部分鐵路段也宣布將於今夜起暫停行駛，其中，今日廈金、泉金、兩馬、黃馬等4條「小三通」客運航線已暫時停航。

雖非預計颱風登陸地點，但在強風與影響下，福建亦撤離了福州、平潭等沿海養殖漁排上的人員，共四千多人，發布海浪黃色預警。

薇帕颱風 福建 港珠澳大橋 深圳 暴雨 廣東

延伸閱讀

颱風薇帕逐漸遠離台灣 海運20日10航線停航

颱風薇帕影響 3處省道預警性封閉1處現災情

颱風薇帕影響減緩 宜蘭太平山20日恢復開園

颱風薇帕遠離！氣象署17：30解除海警 3縣市仍留意豪大雨

相關新聞

30公分活黃鱔從肛門進入體內！男子腸道被鑽破險死 緊急手術保命

異物進入肛門竟恐致命？近日湖南1名30歲男子因腹部劇痛到當地醫院求醫，並表示1條黃鱔離奇經肛門鑽進體內。醫生檢查後驚見1條30厘米長的活黃鱔鑽破了男子的乙狀結腸，並在其腹腔內「遊動」，導致男子出現腸道穿孔、板狀腹等情況，相當危急，若不及時取出黃鱔縫合破洞恐致嚴重感染甚至死亡。所幸經過手術及相應治療，醫生順利取出黃鱔，而男子撿回一命並恢復良好現已出院。

計程車後座變擂台！女怒摑男伴3巴後連挨13拳 司機嚇呆

計程車後座驚變「擂台」，兩男女揮拳互毆，司機嚇至目瞪口呆。網上今日（18日）流傳一段年輕男女在計程車後大打出手的影片，男方登車後猛力推開已坐下的女乘客，雙方均面露不悅，女乘客隨後還拖連摑三巴，其間男方一直「死忍」沒張聲，後來似乎已「谷到爆」，連環拳毆女方13拳。計程車司機全程透過後鏡目擊事發經過，亦不敢出言相勸。根據計程車四周的環境，懷疑地點是屯門鄉事會路。由於影片並無錄音，故兩人的關係是否情侶，又因何故把計程車變成「擂台」，目前尚且未明。

建西藏雅魯藏布江水電站 陸成立新央企「中國雅江集團」

為推進西藏雅魯藏布江下游水電工程建設，繼今日大陸國務院總理李強親赴林芝，宣布工程正式開工外，作為該項目所有人的參建企業中...

薇帕颱風靠近陸華南沿海 港珠澳大橋將臨時封閉

颱風薇帕（陸稱韋帕）逐漸靠近大陸華南沿海。受其影響，廣東多地將現強風雨天氣，珠三角等地或現大暴雨甚至特大暴雨，廣東海域作...

陸氣象台發布預警 薇帕颱風料將自深圳到海南文昌沿海登陸

中國中央氣象台發布預警稱，颱風薇帕中心已於今天上午移入南海東北部海面，預計將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動...

杭州多區自來水飄屎味 業者減水費不到15元 居民不屑

自來水飄出屎臭味、死老鼠味？浙江杭州餘杭區多個小區民眾近日發帖稱，自來水出現刺鼻異味，還帶有深褐色沉澱物，有人用臭水洗澡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。