颱風「薇帕」估明登陸廣東、海南 港珠澳大橋將暫時關閉

今年第6號颱風「薇帕」預計今晚解除海警，遠離台灣附近海域，而據中國大陸氣象局預計，「薇帕」將於明日下午至夜間，在廣東深圳到海南文昌一帶沿海登陸，帶來強風雨天氣。為此，大陸方面已啟動重大氣象災害（暴雨、颱風）三級應急響應狀態，今日深夜起將暫時關閉港珠澳大橋，海南、廣東等地多個航班停航，沿海養殖漁排人員也被緊急撤離。

據中國大陸氣象局，颱風「韋帕（我稱薇帕）」將於20日下午至夜間在廣東深圳到海南文昌一帶沿海登陸，廣東南部、廣西南部、海南島、浙閩沿海等地將有強風雨天氣。

為此，大陸中央氣象台今日已繼續發布暴雨藍色和颱風黃色警報，並在下午晉升為重大氣象災害（暴雨、颱風）三級應急響應狀態。

為減少颱風「薇帕」的可能影響，綜合央視新聞、紅星新聞等報導，由於預計「薇帕」將嚴重影響珠海市，經粵港澳三方會商，定於7月19日23時至7月20日8時之間，對港珠澳大橋啟動交通管制措施，臨時封閉港珠澳大橋主橋，啟動時間視颱風發展情況確定具體情況。

同時，廣東多區域已將颱風預警信號升級，部分地區發布代表「停課訊號」的颱風黃色預警訊號，提醒中小學校、幼兒園、托兒所等應停課。廣東省委書記黃坤明19日上午召開全省防颱風電視電話會議，強調要努力實現不死人、少傷人的目標。

目前，廣東、海南和福建等大陸省份沿海航班陸續提出停航安排，部分鐵路段也宣布將於今夜起暫停行駛，其中，今日廈金、泉金、兩馬、黃馬等4條「小三通」客運航線已暫時停航。

雖非預計颱風登陸地點，但在強風與影響下，福建亦撤離了福州、平潭等沿海養殖漁排上的人員，共四千多人，發布海浪黃色預警。