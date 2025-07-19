快訊

迴力鏢來了！川普想用「這理由」開除Fed主席鮑爾 結果反打到自己

中職／愛妻猝逝 魔鷹心碎告白「我的女王」 ：永遠愛著你

500碗2025／小吃派對市集串連9縣市人氣名店 不畏颱風開攤首日人潮絡繹不絕

建西藏雅魯藏布江水電站 陸成立新央企「中國雅江集團」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
為推進西藏雅魯藏布江下游水電工程建設，大陸新央企中國雅江集團近日在北京成立。圖為無人機拍攝的雅魯藏布江。圖／新華社
為推進西藏雅魯藏布江下游水電工程建設，大陸新央企中國雅江集團近日在北京成立。圖為無人機拍攝的雅魯藏布江。圖／新華社

為推進西藏雅魯藏布江下游水電工程建設，繼今日大陸國務院總理李強親赴林芝，宣布工程正式開工外，作為該項目所有人的參建企業中國雅江集團，也於近日在北京成立，成為大陸的又一間新央企。大陸國務院副總理張國清說，組成中國雅江集團，是深入落實新時代治藏方略，保障水電工程順利建設運營的重要措施。

據新華社今日報導，中國雅江集團有限公司成立大會近日在京舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清出席並為該公司成立揭牌。

張國清說，組成中國雅江集團有限公司，是是深入落實總體國家安全觀、能源安全新戰略和新時代中共的治藏方略，保障雅下（雅魯藏布江下游）水電工程順利建設運營的重要措施。

他喊話，中國雅江集團要堅決落實中共中央、國務院決策部署，精心做好工程組織管理和建設實施，堅持質量為先、安全為本，注重科技攻關和生態保護，以對歷史、對人民高度負責的精神推進工程建設。

張國清還說，要大力傳承弘揚「老西藏精神」等，全力把雅下水電工程打造成為具有中國特色、經得起歷史檢驗的「世紀工程、標竿工程」。

同日，新華社報導，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式昨日上午在西藏自治區林芝市米林水電站壩址舉行，大陸國務院總理李強出席並宣布工程正式開工。該儀式有中國雅江集團代表和參建企業中國電建代表出席。

據中方發布，工程總投資約人民幣1.2兆元（約合新台幣4.92兆元），「電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求」。

值得注意的是，近日，成都山地災害與環境研究所也公開發布，該所對雅魯藏布江流域土石流空間格局研究取得進展的相關報告。

成都山地災害與環境研究所表示，雅魯藏布江流域位於印度板塊和歐亞板塊碰撞帶，是全球地質構造和地形地形最複雜的地區之一，長期以來缺乏系統性的滑坡研究，因此，透過分析此流域大型土石流空間分異格局特徵及驅動控制要素，可為此流域土石流與地形演化研究提供科學依據。研究結果表明，整個流域內至少有2390處大型滑坡，滑坡總面積為1087.6平方公里等。

大陸去年底核准西藏雅魯藏布江下游水電工程項目後，由於可能影響下游數百萬人生活，曾引起印度、孟加拉的反彈和疑慮。外界預估，雅魯藏布江水電站發電量將達三峽大壩的三倍多。

西藏 總理 李強 孟加拉 國務院 印度

延伸閱讀

陸總理李強召開國常會 研究擴大內需

黃仁勳傳下周再訪陸？尋求會見總理李強 銷售輝達新AI晶片

金磚國家會議結束 大陸總理李強抵埃及訪問

不畏川普貿易大棒！陸國務院總理：大陸經濟今年頂住壓力 回升向好

相關新聞

30公分活黃鱔從肛門進入體內！男子腸道被鑽破險死 緊急手術保命

異物進入肛門竟恐致命？近日湖南1名30歲男子因腹部劇痛到當地醫院求醫，並表示1條黃鱔離奇經肛門鑽進體內。醫生檢查後驚見1條30厘米長的活黃鱔鑽破了男子的乙狀結腸，並在其腹腔內「遊動」，導致男子出現腸道穿孔、板狀腹等情況，相當危急，若不及時取出黃鱔縫合破洞恐致嚴重感染甚至死亡。所幸經過手術及相應治療，醫生順利取出黃鱔，而男子撿回一命並恢復良好現已出院。

計程車後座變擂台！女怒摑男伴3巴後連挨13拳 司機嚇呆

計程車後座驚變「擂台」，兩男女揮拳互毆，司機嚇至目瞪口呆。網上今日（18日）流傳一段年輕男女在計程車後大打出手的影片，男方登車後猛力推開已坐下的女乘客，雙方均面露不悅，女乘客隨後還拖連摑三巴，其間男方一直「死忍」沒張聲，後來似乎已「谷到爆」，連環拳毆女方13拳。計程車司機全程透過後鏡目擊事發經過，亦不敢出言相勸。根據計程車四周的環境，懷疑地點是屯門鄉事會路。由於影片並無錄音，故兩人的關係是否情侶，又因何故把計程車變成「擂台」，目前尚且未明。

建西藏雅魯藏布江水電站 陸成立新央企「中國雅江集團」

為推進西藏雅魯藏布江下游水電工程建設，繼今日大陸國務院總理李強親赴林芝，宣布工程正式開工外，作為該項目所有人的參建企業中...

薇帕颱風靠近陸華南沿海 港珠澳大橋將臨時封閉

颱風薇帕（陸稱韋帕）逐漸靠近大陸華南沿海。受其影響，廣東多地將現強風雨天氣，珠三角等地或現大暴雨甚至特大暴雨，廣東海域作...

陸氣象台發布預警 薇帕颱風料將自深圳到海南文昌沿海登陸

中國中央氣象台發布預警稱，颱風薇帕中心已於今天上午移入南海東北部海面，預計將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動...

杭州多區自來水飄屎味 業者減水費不到15元 居民不屑

自來水飄出屎臭味、死老鼠味？浙江杭州餘杭區多個小區民眾近日發帖稱，自來水出現刺鼻異味，還帶有深褐色沉澱物，有人用臭水洗澡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。