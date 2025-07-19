建西藏雅魯藏布江水電站 陸成立新央企「中國雅江集團」

為推進西藏雅魯藏布江下游水電工程建設，繼今日大陸國務院總理李強親赴林芝，宣布工程正式開工外，作為該項目所有人的參建企業中國雅江集團，也於近日在北京成立，成為大陸的又一間新央企。大陸國務院副總理張國清說，組成中國雅江集團，是深入落實新時代治藏方略，保障水電工程順利建設運營的重要措施。

據新華社今日報導，中國雅江集團有限公司成立大會近日在京舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清出席並為該公司成立揭牌。

張國清說，組成中國雅江集團有限公司，是是深入落實總體國家安全觀、能源安全新戰略和新時代中共的治藏方略，保障雅下（雅魯藏布江下游）水電工程順利建設運營的重要措施。

他喊話，中國雅江集團要堅決落實中共中央、國務院決策部署，精心做好工程組織管理和建設實施，堅持質量為先、安全為本，注重科技攻關和生態保護，以對歷史、對人民高度負責的精神推進工程建設。

張國清還說，要大力傳承弘揚「老西藏精神」等，全力把雅下水電工程打造成為具有中國特色、經得起歷史檢驗的「世紀工程、標竿工程」。

同日，新華社報導，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式昨日上午在西藏自治區林芝市米林水電站壩址舉行，大陸國務院總理李強出席並宣布工程正式開工。該儀式有中國雅江集團代表和參建企業中國電建代表出席。

據中方發布，工程總投資約人民幣1.2兆元（約合新台幣4.92兆元），「電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求」。

值得注意的是，近日，成都山地災害與環境研究所也公開發布，該所對雅魯藏布江流域土石流空間格局研究取得進展的相關報告。

成都山地災害與環境研究所表示，雅魯藏布江流域位於印度板塊和歐亞板塊碰撞帶，是全球地質構造和地形地形最複雜的地區之一，長期以來缺乏系統性的滑坡研究，因此，透過分析此流域大型土石流空間分異格局特徵及驅動控制要素，可為此流域土石流與地形演化研究提供科學依據。研究結果表明，整個流域內至少有2390處大型滑坡，滑坡總面積為1087.6平方公里等。

大陸去年底核准西藏雅魯藏布江下游水電工程項目後，由於可能影響下游數百萬人生活，曾引起印度、孟加拉的反彈和疑慮。外界預估，雅魯藏布江水電站發電量將達三峽大壩的三倍多。