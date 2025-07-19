廣東佛山屈公病疫情破千例 蔓延澳門

中國大陸廣東省佛山市8日發現1例屈公病境外移入病例後，迄今已有1199例本土確診病例，疫情昨天蔓延至澳門。民眾前往相關地區宜做好防蚊措施。

屈公病與登革熱類似，均由相同的病媒蚊傳播。根據衛生部疾病管制署發布，台灣截至6月23日累計13例屈公病案例，均為境外移入，病例數創18年以來同期最高。

據中國新聞網，廣東省佛山市衛生當局今天通報，佛山市順德區、南海區、禪城區累計報告1199例屈公病確診病例，均為輕症病例。

佛山市順德區衛生健康局8日監測發現一起境外移入屈公病病例後，順德區15日快速增加至478例確診，疫情持續蔓延，17日輸入澳門。

澳門衛生局通報，18日接獲1例輸入性屈公病病例報告，是今年澳門第1例。患者是澳門居民，男性，61歲，7月8日至17日曾到佛山市順德區探親，17日早上出現發燒、頭痛及全身肌肉關節痛等症狀，由佛山返澳並前往仁伯爵綜合醫院就診。

通報說，這名男子18日經公共衛生化驗所檢測證實感染屈公病病毒並呈陽性。患者目前病情穩定，將安排接受住院治療，患者同住人士暫無不適。

香港衞生署衞生防護中心16日表示，廣東順德出現屈公病爆發情況，由外地輸入個案引起。雖然香港今年暫時未錄得屈公病的確診個案，但為審慎起見，中心已為應對輸入的風險做好準備，並會繼續密切監察屈公病在鄰近地區傳播的趨勢。

疾管署說明，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬傳播，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期（可傳染期），感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。