薇帕颱風靠近陸華南沿海 港珠澳大橋將臨時封閉

颱風薇帕（陸稱韋帕）逐漸靠近大陸華南沿海。受其影響，廣東多地將現強風雨天氣，珠三角等地或現大暴雨甚至特大暴雨，廣東海域作業漁船已全部回撤，部分列車將採取停運或限速措施，港珠澳大橋則計劃臨時封閉。

深圳市氣象台2025年7月19日11時55分發布消息，薇帕已進入南海，11時其中心位於距離深圳東南方650公里的海面上，中心附近最大風力10級（28公尺/秒）。預計將以20至25公里的時速向西偏北方向移動，趨向廣東中西部沿海，強度逐漸加強到颱風級或強颱風級，有可能在珠三角沿岸近距離擦過或珠江口附近登陸，20日白天距深圳最近120公里以內。

大陸國家防總決定於7月18日18時針對廣東、海南啟動防汛防颱風四級應急響應，並派出工作組趕赴廣東協助指導防汛防颱風工作。

據整理，廣東省防汛防旱防風總指揮部會商決定，18日20時前，廣東海域作業漁船全部回撤至南海區機動漁船底拖網禁漁區線內作業，並落實安全防範措施。

此外，19日12時前，廣東海域全面落實防颱風「六個百分百」措施，所有在廣東海域作業的漁船（含鄉鎮漁船）就近回港避風；漁排養殖人員、海洋牧場人員全部上岸避險；海上風電平台施工人員全部安全撤離；鄉鎮船舶、海釣船、遊艇等禁止出海；跨海航線、濱海旅遊景區適時關停。同時，督促廣東省在南沙海域作業漁船機動避風，在海南海域作業漁船按照當地防風指令落實防風措施。

廣東部分列車將採取停運或限速措施。國鐵廣州局計劃於19日開始，在廣珠、江湛等高鐵線路和廣茂線等鐵路部分區段啟動防洪防颱風應急響應，並計劃對上述線路部分列車採取限速運行或停運等措施。受此影響，廣州南、廣州白雲、珠海、湛江西、茂名等車站的部分列車預計將出現不同程度晚點。

據廣東海事局消息，7月20日晚上8時起，瓊州海峽客滾船舶限航。各港口將於2025年7月19日19:30時起暫停售票，請具有過海需求的旅客和司機密切關注相關平台發布的停復運訊息，及時購買船票，合理安排行程。

港珠澳大橋則計劃臨時封閉，港珠澳大橋統一信息今發布訊息，颱風將嚴重影響廣東珠海，為確保港珠澳大橋交通安全，經粵港澳三方會商，初步計劃7月19日23時至7月20日8時之間，適時啟動港珠澳大橋交通管制措施，具體啟動時間視颱風發展情況確定。