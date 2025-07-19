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陸氣象台發布預警 薇帕颱風料將自深圳到海南文昌沿海登陸

中央社／ 台北19日電
中國中央氣象台發布預警稱，颱風薇帕中心已於今天上午移入南海東北部海面，預計將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強。示意圖。圖／新華社
中國中央氣象台發布預警稱，颱風薇帕中心已於今天上午移入南海東北部海面，預計將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強。示意圖。圖／新華社

中國中央氣象台發布預警稱，颱風薇帕中心已於今天上午移入南海東北部海面，預計將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，並於明天下午至夜間在廣東深圳到海南文昌一帶沿海登陸。

據中國官媒央視網、香港官方電台今天報導，中國中央氣象台持續發布颱風預警稱，薇帕已增強為強烈熱帶風暴，將向西北偏西移動，逐漸增強，向廣東深圳到海南文昌一帶沿海靠近，明天下午至夜間以颱風或強颱強度在上述沿海登陸。

報導說，廣東已啟動防風應急響應，當地氣象台預測，薇帕將會正面吹襲廣東，「較大可能在星期日以颱風級別，在粵西到珠三角沿海地區登陸」。

據預測，今天夜間至下週一（21日），廣東中南部市縣有暴雨到大暴雨，其中珠三角、粵西有局部特大暴雨，粵北有大雨局部暴雨。

薇帕颱風 深圳 暴雨 廣東

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