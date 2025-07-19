30公分活黃鱔從肛門進入體內！男子腸道被鑽破險死 緊急手術保命

異物進入肛門竟恐致命？近日湖南1名30歲男子因腹部劇痛到當地醫院求醫，並表示1條黃鱔離奇經肛門鑽進體內。醫生檢查後驚見1條30厘米長的活黃鱔鑽破了男子的乙狀結腸，並在其腹腔內「遊動」，導致男子出現腸道穿孔、板狀腹等情況，相當危急，若不及時取出黃鱔縫合破洞恐致嚴重感染甚至死亡。所幸經過手術及相應治療，醫生順利取出黃鱔，而男子撿回一命並恢復良好現已出院。

綜合內媒報道，湖南1名30歲男子因腹部劇痛，日前到湖南醫藥學院第一附屬醫院急診科求醫。當時男子臉色慘白、大汗淋漓，捂着肚子喊痛，並表示「1條活黃鱔從屁股鑽進去了」。原來在他求醫1小時前，1條長約30厘米的活黃鱔竟離奇經他肛門進入體內，不過他並未說明事件如何發生。

檢查揭情況危急 1原因不能全麻取出陷困局

醫生隨即安排他進行腹部CT檢查，顯示黃鱔已將男子的腸道鑽破造成「乙狀結腸穿孔」，而且男子全腹硬似木板、疼痛難忍，已出現「板狀腹」的危急症狀，這是致命的彌漫性腹膜炎症狀，隨時可能演變成感染性休克。

男子情況危急，急需進行手術移除黃鱔以保命，惟男子個多小時前才吃了一大碗麵正處於飽肚狀態，如採取一般全身麻醉插管則極易引發嘔吐、窒息死亡等風險。由不同專科醫生組成的團隊即時商量對策，當中消化內科醫生反對用腸鏡取出黃鱔，因為男子腸道已被黃鱔鑽破，貿然「打氣進去等於『灌』腹腔」，隨時因感染危及生命。

腹腔鏡示駭人一幕：黃鱔遊走體內

最終外科醫生果斷決定採用微創腹腔鏡手術探查，其間醫生們驚訝發現黃鱔已從男子腸壁破口中穿出，並在其腹腔內「遊動」，致使腹腔嚴重污染，稍一不慎或會感染擴散造成嚴重後果。普外科三病區劉亞洲副主任醫生、楊桂主治醫生小心操作器械夾住滑溜的黃鱔並完整取出，之後再縫補好腸道破洞並以生理鹽水清洗腹腔。

所幸在手術團隊的操作及多個專科相互配合，男子經過抗感染等治療後，恢復良好順利出院。

醫生警告，將異物塞入肛門的行為「極其危險」，因為腸道壁非常脆弱，強行塞入異物或會造成腸穿孔、大出血、腹腔嚴重感染，甚至死亡。醫生又提醒，如果發生此類意外，應即時到醫院求醫，避免自行處理或延誤醫治。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》