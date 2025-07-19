快訊

直播／台師大女足隊抽血案！校長主持記者會 周台英神隱後出面說明

「在機上已失去呼吸心跳！」中職魔鷹太太搭機來台不幸過世 院方曝光搶救過程

中職／魔鷹太太猝逝！洪總震驚「以為假新聞」：太突然了很難過

螃蟹吃到飽？深圳一海灘螃蟹亂竄 民眾一口氣抓60斤

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
深圳較場尾海灘日前受赤潮影響，海邊淺水區與沙灘上滿是螃蟹亂竄，民眾到海邊抓大花蟹。（圖／取自深圳本地潮生活）
深圳較場尾海灘日前受赤潮影響，海邊淺水區與沙灘上滿是螃蟹亂竄，民眾到海邊抓大花蟹。（圖／取自深圳本地潮生活）

深圳較場尾海灘日前受天氣和赤潮等因素影響，海邊淺水區與沙灘上滿是螃蟹亂竄，民眾到海邊抓大花蟹，有人表示自己一口氣抓了超過60斤花蟹，還有人說「抓到嘴都麻了」。

極目新聞報導，近日，有網友上傳影片表示，受到赤潮影響，深圳較場尾海灘出現大量花蟹，抓都抓不完。影片畫面顯示，海邊淺水區與沙灘上滿是螃蟹亂竄，有民眾在岸邊趕海（指在潮間帶抓海產），貨桶中裝滿了大花蟹。有網友曬出「戰利品」，稱一口氣抓了超過60斤花蟹。

不只在較場尾，大小梅沙海灘一帶也有人抓到30多隻大花蟹。其中一位網友指出，大梅沙水質較混濁，淺水區即使有花蟹也不容易看到，若真要抓蟹，大多數情況得下水才行。也有網友說，赤潮來時能在靠岸處撿到一些，但很快就消失了。

深圳市大鵬新區大鵬貨櫃便民服務中心人員表示，7月15日晚上確實還有許多民眾抓到花蟹，但能否抓到其實很不一定，有時有、有時沒有，提醒大家前往趕海時務必注意安全。

大鵬較場尾濱海渡假區的遊客服務中心則說明，前幾天因赤潮關係，沙灘上確實出現花蟹，但這幾天已經沒有了。

為保障遊客安全，深圳市大鵬新區辦事處提醒，近期，較場尾因天氣原因蘭花蟹等海洋生物出現至海岸淺灘，吸引一些遊客前來。已及時對現場遊客進行提醒，注意有毒的海洋生物、鋒利的礁石、變幻的潮汐等情況，尤其避免觸碰有毒生物，如藍環章魚、水母等。

深圳本地潮生活則引述專家提醒，螃蟹也有不能吃的品種，身上帶有毒性。抓到螃蟹之後，可以先查一下資料，如不可食用，盡快放歸大海。

深圳較場尾海灘日前受赤潮影響，海邊淺水區與沙灘上滿是螃蟹亂竄，民眾到海邊抓大花蟹。（圖／取自極目新聞）
深圳較場尾海灘日前受赤潮影響，海邊淺水區與沙灘上滿是螃蟹亂竄，民眾到海邊抓大花蟹。（圖／取自極目新聞）

螃蟹 深圳

延伸閱讀

科學人／食物有問題「章魚一摸就知道」！研究解謎判斷關鍵

RE-THINK 「海灘食品包裝垃圾」調查 寶特瓶以67%再次居冠

王祖賢罕見發文！沙灘日光浴照曝 58歲真實狀態超驚人

深圳旅客遊山西丟兒童手錶 環衛工4小時翻8噸垃圾尋獲惹質疑

相關新聞

30公分活黃鱔從肛門進入體內！男子腸道被鑽破險死 緊急手術保命

異物進入肛門竟恐致命？近日湖南1名30歲男子因腹部劇痛到當地醫院求醫，並表示1條黃鱔離奇經肛門鑽進體內。醫生檢查後驚見1條30厘米長的活黃鱔鑽破了男子的乙狀結腸，並在其腹腔內「遊動」，導致男子出現腸道穿孔、板狀腹等情況，相當危急，若不及時取出黃鱔縫合破洞恐致嚴重感染甚至死亡。所幸經過手術及相應治療，醫生順利取出黃鱔，而男子撿回一命並恢復良好現已出院。

計程車後座變擂台！女怒摑男伴3巴後連挨13拳 司機嚇呆

計程車後座驚變「擂台」，兩男女揮拳互毆，司機嚇至目瞪口呆。網上今日（18日）流傳一段年輕男女在計程車後大打出手的影片，男方登車後猛力推開已坐下的女乘客，雙方均面露不悅，女乘客隨後還拖連摑三巴，其間男方一直「死忍」沒張聲，後來似乎已「谷到爆」，連環拳毆女方13拳。計程車司機全程透過後鏡目擊事發經過，亦不敢出言相勸。根據計程車四周的環境，懷疑地點是屯門鄉事會路。由於影片並無錄音，故兩人的關係是否情侶，又因何故把計程車變成「擂台」，目前尚且未明。

杭州多區自來水飄屎味 業者減水費不到15元 居民不屑

自來水飄出屎臭味、死老鼠味？浙江杭州餘杭區多個小區民眾近日發帖稱，自來水出現刺鼻異味，還帶有深褐色沉澱物，有人用臭水洗澡...

螃蟹吃到飽？深圳一海灘螃蟹亂竄 民眾一口氣抓60斤

深圳較場尾海灘日前受天氣和赤潮等因素影響，海邊淺水區與沙灘上滿是螃蟹亂竄，民眾到海邊抓大花蟹，有人表示自己一口氣抓了超過...

顏料當食材害童鉛中毒 陸「食在不安」亂象為何難絕跡

中國大陸甘肅幼兒血鉛超標事件震驚社會，背後真相卻令人不安。官方稱是廚房誤用含鉛彩繪顏料，但專業人士質疑這說法站不住腳，鉛中毒症狀與毒物來源矛盾；更有人直指幼兒園附近竟有鉛鋅礦轉運站，地下水汙染成可能線索。有網友懷疑添加劑僅是替罪羊，幕後牽涉多方利益勾結。這起案件，是否只是大陸食安亂象的冰山一角？而近十多年來，從三聚氰胺毒奶到去年的化學油罐車混裝食用油事件，已經揭露了多少起食安危機？

與歌手同名！19歲陶喆從廣州搭機赴柬埔寨失聯 家屬：疑因「高薪工作」前往

徐州市睢寧縣一女子稱，5月份，其19歲的兒子陶喆從廣州乘飛機前往柬埔寨金邊，至今聯繫不上。影片中，陶喆母親哽咽地說：「希望他能盡快回來，望好心人幫忙轉發。」 7月16日，陶喆的家屬透露，陶喆之前在徐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。