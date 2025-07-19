螃蟹吃到飽？深圳一海灘螃蟹亂竄 民眾一口氣抓60斤

深圳較場尾海灘日前受天氣和赤潮等因素影響，海邊淺水區與沙灘上滿是螃蟹亂竄，民眾到海邊抓大花蟹，有人表示自己一口氣抓了超過60斤花蟹，還有人說「抓到嘴都麻了」。

極目新聞報導，近日，有網友上傳影片表示，受到赤潮影響，深圳較場尾海灘出現大量花蟹，抓都抓不完。影片畫面顯示，海邊淺水區與沙灘上滿是螃蟹亂竄，有民眾在岸邊趕海（指在潮間帶抓海產），貨桶中裝滿了大花蟹。有網友曬出「戰利品」，稱一口氣抓了超過60斤花蟹。

不只在較場尾，大小梅沙海灘一帶也有人抓到30多隻大花蟹。其中一位網友指出，大梅沙水質較混濁，淺水區即使有花蟹也不容易看到，若真要抓蟹，大多數情況得下水才行。也有網友說，赤潮來時能在靠岸處撿到一些，但很快就消失了。

深圳市大鵬新區大鵬貨櫃便民服務中心人員表示，7月15日晚上確實還有許多民眾抓到花蟹，但能否抓到其實很不一定，有時有、有時沒有，提醒大家前往趕海時務必注意安全。

大鵬較場尾濱海渡假區的遊客服務中心則說明，前幾天因赤潮關係，沙灘上確實出現花蟹，但這幾天已經沒有了。

為保障遊客安全，深圳市大鵬新區辦事處提醒，近期，較場尾因天氣原因蘭花蟹等海洋生物出現至海岸淺灘，吸引一些遊客前來。已及時對現場遊客進行提醒，注意有毒的海洋生物、鋒利的礁石、變幻的潮汐等情況，尤其避免觸碰有毒生物，如藍環章魚、水母等。

深圳本地潮生活則引述專家提醒，螃蟹也有不能吃的品種，身上帶有毒性。抓到螃蟹之後，可以先查一下資料，如不可食用，盡快放歸大海。