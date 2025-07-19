計程車後座變擂台！女怒摑男伴3巴後連挨13拳 司機嚇呆

計程車後座驚變「擂台」，兩男女揮拳互毆，司機嚇至目瞪口呆。網上今日（18日）流傳一段年輕男女在計程車後大打出手的影片，男方登車後猛力推開已坐下的女乘客，雙方均面露不悅，女乘客隨後還拖連摑三巴，其間男方一直「死忍」沒張聲，後來似乎已「谷到爆」，連環拳毆女方13拳。計程車司機全程透過後鏡目擊事發經過，亦不敢出言相勸。根據計程車四周的環境，懷疑地點是屯門鄉事會路。由於影片並無錄音，故兩人的關係是否情侶，又因何故把計程車變成「擂台」，目前尚且未明。

該段在網上流傳、相信是「小露寶」計程車的車內cam片，畫面顯示是拍攝於今日清晨6時許。片中可見，當時後座有一名金啡長髮女乘客，正當車門自動關上之際，一名鴨舌帽的男子突然登車，未及女方移動位置，便一手大力猛推，女子猝不及防，整個人翻倒座位上，疑撞及面部，一度手掩臉龐，隨即揮左手「兜巴星」向男方，她一度再出手，被男子擋住。

影片可見，雙方均面露不忿不悅之色，其後女子再兩度兜巴打中男子全面。此時，計程車開車掉頭，中途男子突然反擊，瘋狂「兜鎚窩面」，又扯髮將女方撳落自己大腿繼續拳毆。女子被打至披頭散髮，頭向後仰。惟有人餘氣未消，繼續扯頭按壓女方。片末可見，女子曾再掌摑還擊，影片結束，全程男子至少連打13拳。

影片引起網友議論紛紛，直斥男方向女性施襲，絕不可容忍，「要報警啦，呢仲(種)男人正仆街」，亦有人認為雙方均有罪責，「打和啦，挑人機在先，先撩者賤」、「兩個都一擔擔，一唔岩心意就訴諸拳頭」、「兩個都有打，齊齊返差管(差館)！」。

有網友則好奇最終計程車司機會如何處理事件，「司機，你係咪驚一出聲就比人打？」、「想知司機最後會點做」、「司機個樣呆L咗，一陣我勸交佢哋兩個一齊打我咁點呀，唔係未試過㗎啦」、「我是司機就報警，如果那女事後腦震蕩，這計程車就是兇案現場。」

亦有網友留意到影片結束時，雙方亦未停手，追問是否有「下集」。

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文章授權轉載自《香港01》