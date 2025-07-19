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遭控間諜行為被判刑 日本藥廠員工不上訴

中央社／ 北京19日電

日本藥廠安斯泰來一名日籍員工，被中國以間諜罪判處有期徒刑3年6個月。共同社今天引述日中消息人士訊息稱，該名員工不打算上訴。

安斯泰來（Astellas Pharma）1名60多歲的日本籍男員工，長年派駐中國，2023年3月因為公司人事異動準備返回日本前，被中國國安當局以涉入間諜行為為由，在北京被拘留，2024年8月被依觸犯間諜罪遭到起訴。

今年7月16日，北京市第二中級人民法院認定該男子從事間諜活動，判處該男子有期徒刑3年6個月。

共同社先前報導指出，此次判決結果為有罪，勢必會影響人員交流、日企投資等日中關係。旁聽判決的日本駐中大使金杉憲治表示，「做出這樣的有罪判決極其令人遺憾」、「我們要求盡快釋放，將為該男子提供支援」。

朝日新聞引述日本外務省的資料顯示，自2015年以來，已有17名日本人因涉嫌從事間諜行為等而被中國拘留。除了此案件的安斯泰來員工外，還有4人仍在監獄服刑，刑期為12至15年不等。

間諜 日本 北京

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