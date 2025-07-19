天太熱 美駐武漢總領館罕見暫停簽證面談預約

中國多地持續高溫，有「火爐」之稱的湖北武漢近日溫度超過攝氏40度，美國駐武漢總領事館昨天罕見地公告稱「由於我們大樓內不安全的溫度」，因此暫停簽證面談預約。

據香港星島日報網，公告指即日起暫停簽證面談預約，並為造成的不便致歉。

公告並稱，美國駐武漢總領館所在大樓的物業「經常性延遲開啟大樓空調，導致我館面簽等待區上午的室溫高達33攝氏度」，大樓物業還設置額外的安保程序，導致申請人需在無遮陽設施的戶外長時間等待。

公開資料顯示，美國駐武漢總領事館的辦公地點位於武漢市中心的民生銀行大廈6樓。公告稱，「我們正在與大樓物業協調改善條件。一旦能夠確保申請人和我們員工的健康與安全，我們將恢復簽證服務。 」

報導說，美國駐武漢總領事館自16日起已連續3天發文表示，正關注當前極端高溫對健康與安全造成的影響，並敦促大樓業主改善簽證申請人等候期間的環境條件，包括提前開啟冷氣、增設戶外遮陽設施，以及優化進樓流程。

中國各地入夏以來陷入酷熱天氣，據中國國家預警訊息數據，截至16日中午12時，中國中央及各地方今年以來累計已發布各級高溫預警訊息2萬248次，較去年同期大增40.31%，並較2017年以來同期平均值高出72.02%。