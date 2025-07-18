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與歌手同名！19歲陶喆從廣州搭機赴柬埔寨失聯 家屬：疑因「高薪工作」前往

香港01／ 撰文：許祺安
19歲陶喆從廣州搭機赴柬埔寨失聯。（身分證
19歲陶喆從廣州搭機赴柬埔寨失聯。（身分證

徐州市睢寧縣一女子稱，5月份，其19歲的兒子陶喆從廣州乘飛機前往柬埔寨金邊，至今聯繫不上。影片中，陶喆母親哽咽地說：「希望他能盡快回來，望好心人幫忙轉發。」

7月16日，陶喆的家屬透露，陶喆之前在徐州市區打工，但社會經驗有限，容易相信他人。5月份，陶喆從廣州乘飛機前往柬埔寨金邊。

據了解，目前陶喆已失聯2個月，暫時沒有具體位置的消息。陶喆母親說道，「陶喆比較叛逆，不是很聽話，所以跟家裡聯繫不頻繁。我聽警方透露，好像有人聯繫陶喆去國外上班，說的是高薪工作。」

家屬從轄區派出所處獲悉，陶喆事發前在徐州市銅山區從事外賣工作，2025年5月1日從徐州高鐵站乘火車前往廣州市，次日持護照從廣州市乘飛機前往柬埔寨金邊。將情況彙報情指部門後，擬作群眾求助處理。睢寧縣警方證實，已接到相關報警。

網友觀點：

如果不是這個名字，可能都不會被關注到！

希望能快點回家！

明知山有虎偏向虎山行，何必呢？

我以為是台灣的那個歌手陶喆。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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