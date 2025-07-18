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陸最大電力負荷 首突破15億千瓦

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國家能源局消息，大陸全國最大電力負荷在16日刷新歷史紀錄，首次突破15億千瓦，最大達到15.06億千瓦，較去年最大負荷增加0.55億千瓦。 　

中新社報導，這是大陸全國最大電力負荷今年7月4日、7日兩度刷新歷史紀錄後，第三度刷新紀錄。

迎峰度夏期間，大陸大部地區氣溫較常年同期偏高，疊加經濟增長趨勢向好，共同拉動全國最大電力負荷創歷史新高。近期全國多地電力負荷快速上升，入夏以來至16日中午，全國共有天津、山東、江蘇、浙江等16個省級電網負荷36次突破歷史新高。 　　

國家能源局消息稱，本周中國電力負荷持續維持高位，迎峰度夏能源保供工作已進入關鍵時期。目前，全國電力供應總體平穩。國家能源局將密切跟蹤電力供需形勢、一次燃料供應、來水蓄水、極端天氣等情況，協調優化跨區跨省電力互濟能力，做好「一省一策」迎峰度夏電力保供工作，全力保障電力可靠供應。

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