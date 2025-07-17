颱風薇帕形成後 大陸預測恐朝廣東海南前進

位在菲律賓東方的熱帶性低氣壓可能增強為今年第6號颱風薇帕，未來恐朝廣東前進，引起中國氣象單位注意。中國中央氣象台今晚發布熱帶低壓預報，指這一熱帶低壓19日進入南海後，20日晚間將逼近廣東、海南島沿海，威力恐達中度颱風程度。

綜合中國媒體報導，中國中央氣象台晚間6時發布熱帶低壓預報，指這一熱帶低壓傍晚5時位在菲律賓馬尼拉東方約570公里的海面上，中心附近最大風速為每秒15公尺，相當於7級風，預計將以每小時25至30公里的速度向西北方向移動，強度逐漸加強。

中國中央氣象台表示，這一熱帶低壓將於預報發布後12小時內增強為颱風，預測18日傍晚前後擦過或登陸菲律賓呂宋島東北部，19日早晨進入南海東北部海面，逐漸朝廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，強度繼續增強，風速可達每秒38至42公尺，相當於13至14級風。

根據中國中央氣象台預測路徑，這一熱帶低壓增強為颱風後，可能在20日晚間逼近廣東雷州半島一帶，同時影響海南島東部及北部地區。