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大陸入夏酷暑難當…2025年以來高溫預警突破2萬次

中央社／ 台北17日電
7月17日香港天氣持續酷熱。圖為市民在烈日下出行。香港中通社
7月17日香港天氣持續酷熱。圖為市民在烈日下出行。香港中通社

中國各地今年入夏以來陷入酷熱天氣。據中國國家預警信息發布中心數據顯示，今年以來到昨天中午12時止，中國中央及各地方累計已發布各級高溫預警訊息2萬248次，較去年同期大增40.31%，並較2017年以來同期平均值高出72.02%。

央視新聞報導，以河北省為例，相同數據顯示，該省氣象部門今年同期共發布高溫預警訊號25條，較去年同期大增8條。全省平均高溫天數多達16天，較常年同期多出7天。

至於湖南，同一數據指出，光是今年6月29日至7月15日，湖南省氣象台連續17天發布了17期高溫預警，其中10期為黃色高溫預警、6期為高一級的橙色高溫預警、1期最高級別紅色高溫預警。

中國不少地區的氣溫6月以來接連突破40度，網路上更出現地表溫度超過60至70度的說法。根據中國中央氣象台上午發布的高溫橙色預警，今天白天陝西中南部、山西西南部、河南中部、湖北中南部、湖南、江西中西部、浙江北部、四川盆地等地部分地區最高氣溫可達37至39度；重慶西部和北部、四川盆地中南部、內蒙古西北部、新疆吐魯番盆地等地的部分地區恐超過40度。

高溫 氣溫 內蒙古

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