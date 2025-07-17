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好熱！四川、內蒙部分地區今飆破40度 陸高溫預警今年已逾2萬則

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
京東在15日宣布，在廣州、青島、武漢、北京等城市核心區域陸續開設「清涼站台」，面向全行業外賣員、環衛工人等戶外工作者，提供冷氣、冰箱、冰水等消暑設備和物資。圖／取自北青網
京東在15日宣布，在廣州、青島、武漢、北京等城市核心區域陸續開設「清涼站台」，面向全行業外賣員、環衛工人等戶外工作者，提供冷氣、冰箱、冰水等消暑設備和物資。圖／取自北青網

近期大陸多地炎熱，據大陸「國家預警信息發布中心」數據，截至16日12時，全大陸已發布高溫預警訊息20,248條，較去年同期增幅40.31%，較2017年以來歷史同期平均值增幅72.02%。

大陸中央氣象台17日6時發布高溫橙色預警顯示，預計17日白天，陝西關中至黃淮中西部以南大部地區、新疆大部、內蒙古西部等地有35℃以上的高溫天氣；其中，陝西中南部、山西西南部、河南中部、湖北中南部、湖南、江西中西部、浙江北部、四川盆地等地部分地區最高氣溫37-39℃；重慶西部和北部、四川盆地中南部、內蒙古西北部、新疆吐魯番盆地等地的部分地區可達40℃以上。

據統計，今年河北省氣象部門共發布高溫預警信號25條，較去年同期多8條，全省平均高溫日數16天，較常年同期偏多7天；在湖南，今年6月29日至7月15日，湖南省氣象台連續17天發布17期高溫預警，其中10期黃色高溫預警、6期橙色高溫預警、1期紅色高溫預警。

陝西省氣象台方面通報，7月11-15日，陝西省區域性高溫範圍廣，極端性強，關中陝南共8個氣象站最高氣溫突破本站歷史極值。此次高溫過程已持續5天，全省極端日最高氣溫為42.8℃。依據省氣象台預報，此次高溫過程還將持續，預估綜合強度為強等級。

大陸國家能源局也在16日亦發布消息，16日，全大陸最大電力負荷繼今年7月4日首創新高（14.65億千瓦）、7月7日再創新高（14.67億千瓦）後，再次刷新歷史紀錄，首次突破15億千瓦，最大達到15.06億千瓦，較去年最大負荷增加0.55億千瓦。本周，大陸全國電力負荷持續維持高位，迎峰度夏能源保供工作已進入關鍵時期。

高溫 氣溫 新疆 內蒙古

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