陸多名記者採訪挨打、攝影機被砸…湖南廣電協會聲援：挑釁法治底線

湖南近日發生1起記者在採訪時被打的事件，幾家媒體記者和1位維權（維護自身合法權益）消費者，一同前往湖南豐旭線纜有限公司採訪時，被該公司負責人推擠、搶手機、砸攝影機。湖南省廣播電視協會對此發布聲明表示，此次暴力行為是對公眾知情權與法治底線的公然挑釁。

綜合陸媒報導，湖南幾家媒體日前接到長沙市劉姓男子的投訴，稱在湖南豐旭線纜有限公司購買了一批電纜，為保證產品品質安全，他將一部分電纜寄到陝西1家檢測公司檢測，發現這批檢測材料不僅低於國家推薦標準，也並未達到該公司提供的企業標準。

15日上午，湖南幾家媒體記者與劉男，前往湖南豐旭線纜採訪，因在採訪時質疑電纜品質未達標，多名記者遭該公司負責人謝姓男子拉扯推擠，試圖搶奪記者手機，也將砸毀搶奪到的設備，造成攝影機、麥克風損壞。

當晚，湖南湘江新區公安局發布通報表示，經調查，7月15日上午11時15分許，謝某某（男，42歲，湖南豐旭線纜有限公司法定代表人）與前往該公司採訪的記者發生爭執。其間，謝某某將記者的眼鏡、拍攝設備等物品摔毀。目前，謝某某因涉嫌故意毀壞財物罪被公安機關依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

針對此事，中國記協在其微信公眾號表示，採訪是記者的權利。正當輿論監督受法律保護。中國記協將持續關注。

湖南省廣播電視協會則發布聲明表示感到震驚和遺憾。稱在本次事件中，攝影機被砸毀，記者遭推擠、搶奪手機，甚至導致記者衣物破損、眼鏡碎裂及身體受傷。協會堅決支持記者依法履職，要求依法嚴懲責任人。

聲明並指出，輿論監督權是新聞媒體的重要職能。記者此次調查源於消費者提供的第三方檢測報告，證實該公司電纜未達國家標準及自標企業標準。此次暴力行為是對公眾知情權與法治底線的公然挑釁。

河南廣播電視台民生頻道推出的《小莉幫忙》，也是這類「陪同維權」式採訪。2021年2月，《小莉幫忙》記者陪同投訴人到海洋館採訪，海洋館多名工作人員搶奪攝影機、毆打記者；2018年5月，《小莉幫忙》記者陪同投訴人到售樓部採訪，遭到其工作人員毆打，攝影機被搶走、摔壞。