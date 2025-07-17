小孩放暑假…陸家長「假期焦慮」 近半受訪家庭暑期課程花費逾8萬

暑假快過一半了，大陸教育部先前發布通知，提醒家長「合理安排」孩子暑期生活，校方則要堅決杜絕用手機安排作業、讓學生利用手機完成作業，或要求家長檢查批改作業等。不過近日一份調查顯示，大陸家長被「假期焦慮」深深影響，42%家長給孩子報了3個及以上的暑假班，近一半的家庭暑期花費超過2萬元人民幣（約合新台幣8.2萬元）。

根據大陸教育部辦公廳發布的《關於做好2025年中小學暑期安全工作的通知》，當中提出數項重點，包括要求要強化安全意識，壓實安全責任；加強安全教育，提升防範能力；排查安全隱患，築牢防護屏障；密切家校溝通，關注身心健康；做好暑期托管，豐富假期生活；加強規範管理，提升治理能力；整治形式主義，減輕基層負擔。

在密切家校溝通、關注身心健康方面，要求各地教育行政部門要指導學校通過家訪、簡訊、微信、致家長一封信等方式，提醒家長切實履行監護責任，合理安排孩子暑期生活，及時了解思想情緒和行蹤動向，嚴防出現監管空白。要引導家長理性看待、慎重選擇各類夏令營、研學、遊學和校外培訓機構，防止侵害學生合法權益、危害身心健康事件發生。

在加強規範管理、提升治理能力方面，堅決遏制節假日上課補課、提前開學、延遲放假等屢禁不止、造成學生學業負擔過重的問題。要堅持勞逸結合、綜合發展、健康成長原則，嚴控暑期作業總量，科學規範作業安排，堅決杜絕用手機安排作業、讓學生利用手機完成作業或要求家長檢查批改作業等現象，有效減輕學生過重課業負擔，確保廣大師生度過平安、健康、快樂的假期。

南方都市報指出，雖然通知要求校方不可過度安排作業，但是對不少家長來說，長達2個月的假期正是「彎道超車」的最佳時期。近日，大陸一份關於暑假安排的問卷調查顯示，42%家長給孩子報了3個及以上的暑假班，近一半的家庭暑期花費超過2萬元人民幣。

報導指出，許多大陸家長到現在還保留著「一日不可荒廢」的教育觀念，被「假期焦慮」深深影響，再加上不少雙職工家庭暑假沒空帶娃，便索性送去上課或安排額外作業，一來讓孩子有地方去、有事情做，二來還能保持學習狀態。