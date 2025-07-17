陸「這一地」3千萬修牛郎織女雕像惹議 花2年調查：虛報近3.5倍

大陸河南平頂山市魯山縣於2023年發生「花費715萬元（約合新台幣2,937萬元）修建牛郎織女雕塑」事件，河南平頂山市聯合調查組16日就此事回應，除報告重新核定的價格，發現竟虛報近3.5倍，也對相關人員進行免職、判處有期徒刑、給予誡勉談話等處理，並對調查結果通報不及時致歉。

據南方都市報，2023年8月25日，魯山縣「花費715萬元修建牛郎織女雕塑」引發輿論關注。事件發生後，平頂山市委、市政府成立由市紀委監委牽頭的聯合調查組，進駐魯山縣對相關問題進行全面調查核實。

2023年9月8日，聯合調查組將初步調查結果，在全市有關會議上進行了公開通報，此後在全市和魯山縣有關會議上又進行了多次通報。

通報指出，經查，該項目在實施過程中，存在先建後招、圍標串標、價格虛高問題。經聘請第三方工程諮詢公司對該項目進行重新核算，核定結算造價為人民幣2,071,949.29元（約合新台幣850萬元），並據此結算。

依據調查結果，2023年8月29日，對在項目實施中存在失職失責、負有領導責任的時任魯山縣住建局主要負責人黨某亮予以免職處理。

2023年9月14日，對魯山縣住建局具體負責項目招投標的分管副職李某立案調查並採取留置措施，後給予開除黨籍、開除公職處分，其涉嫌犯罪問題移交檢察機關審查起訴，被判處有期徒刑3年，緩刑3年，並處罰金人民幣20萬元。

另外，對涉嫌圍標串標的睿澤藝術（深圳）有限公司依法處理；今年2月18日，該公司被判處罰金人民幣30萬元；該公司法定代表人馬某雯，被判處有期徒刑6個月，緩刑1年；實際控制人馬某亮，被判處有期徒刑1年，緩刑1年6個月；工作人員何某生，被判處有期徒刑10個月，緩刑1年，3人分別被處罰金人民幣2-3萬元。

此外，魯山縣委、縣政府在雕塑項目動議、決策、實施過程中，存在決策不規範、監管不到位問題。2023年9月8日，由平頂山市紀委監委對負有領導責任的魯山縣委、縣政府主要負責人進行批評教育，責令寫出深刻檢查；對負有直接領導責任的魯山縣分管副縣長，給予誡勉談話處理。

通報並表示，對於魯山縣牛郞織女雕塑事件調查結果通報不及時，「我們表示誠摯歉意！在今後的工作中，我們將以此為鑑，舉一反三，抓好源頭管理和日常監管，堅決避免此類問題再次發生。感謝媒體和網民對我們工作的監督！」