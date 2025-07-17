中國女大生性行為被聯繫到國格 港媒諷黑色幽默

中國大連工業大學一名女生與外國人的「性行為」風波連日來也引起香港媒體的關注和報導，有港媒今天刊文批評校方把這起事件聯繫到「國格」，實在有些黑色幽默。

大連工大一名女生去年底與烏克蘭電競選手Zeus發生親密關係後，Zeus把相關私密照片上載到網站，女生的個人資料因此被公開，大連工大其後以「與外國人不正當交往，有損國格、校譽」為由，開除該名女生。

這起風波在中國大陸觸發熱議，校方的做法更廣受批評和質疑，連日來大陸不少網友一方面批評男方是「渣男」，另一方面指女生是受害者，不應該被「公審」。

香港經濟日報刊文指出，即使各種傳聞屬實，當事人不過是私德有虧，在當今連警方通告犯罪嫌疑人都匿名的社會，一位大學生竟因男女關係被大學及多家媒體帶頭網暴，顯然已超出對個體道德批判的合理範疇。

另一方面，女生作為隱私外洩的受害者，非但未獲校方保護，反而被指「有損國格、校譽」並遭開除，受到二次傷害，更令不少網民感到憤怒。

文章引述北京大學法學教授趙宏說，校方開除女生的通告既沒有維護和尊重學生最基本的受教育權，也沒有尊重學生的個人隱私，涉嫌侵犯隱私權，是「對個人基本權利和自由的粗暴干預」。

文章接著指出，引發更大爭議的，是學校對女生的處分中，把與外國人發生關係上升到「國格」一說，讓不少人產生對何謂「國格」的疑惑。

文章補充，大連工大提到「國格」一詞，令人想起曾經在中國轟動一時的「李爽事件」。1979年北京自由畫家李爽與時任法國駐中國大使館文化處的外交官白天祥相戀，並因住進了白天祥的外交公寓而被北京市公安局扣上「出賣國格」的罪名，被判處兩年勞教。

直到1983年5月，時任法國總統密特朗訪問中國期間，當面向中國領導人鄧小平提出釋放李爽的請求，經鄧小平批示後，李爽才獲釋並去了法國。

文章指出，中國已經從改革初期走到了2025年，女性的性行為再度和「國格」聯繫到了一起，實在有些黑色幽默，這不僅是對國格的嚴重曲解，又與現代價值觀格格不入。

文章補充，面對如潮質疑，大連工大至今仍保持沉默，若該校無法給出合理的回應，也許就如同趙宏所言：真正有損國格的，是用陳腐道德誡命、無端剝奪學生權利的教育機構。