收賄逾14億元 前西藏黨委書記吳英杰被判死緩

北京市第三中級人民法院16日公開宣判，十四屆大陸全國政協原常委、文化文史和學習委員會原主任吳英杰受賄一案，以受賄罪判處被告人吳英杰死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；將追繳在案的吳英杰受賄所得財物及其孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

審理指出，2006年6月至2021年2月，吳英杰利用擔任西藏自治區黨委常委、宣傳部部長、政府副主席，自治區黨委常委、政府常務副主席，自治區黨委副書記、黨委書記等職務上的便利，為有關單位和個人，在工程承攬和企業經營等事項上提供幫助，非法收受他人財物，共計折合人民幣3.43億多元（約新台幣14億元）。

該法院認為，吳英杰的行為構成受賄罪，應依法懲處，且受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。

但同時，吳英杰檢舉他人涉嫌違法犯罪經查屬實，有重大立功表現，受賄犯罪中有未遂情節，且其到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，大部分贓款贓物及其孳息已追繳到案，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

吳英杰1956年12月生，曾在西藏工作40多年，歷任自治區副主席，區黨委宣傳部部長，自治區黨委副書記，自治區常務副主席，自治區黨委書記等職務。

去年6月，中共中央紀委國家監委網站在發布，吳英杰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。陸媒指出，他是繼前年前貴州省委書記孫志剛之後，又一名落馬的前省級黨委書記。