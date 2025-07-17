前西藏黨委書記吳英杰被判死緩 涉收賄約14億

前中共西藏自治區黨委書記吳英杰，因涉受賄共計折合人民幣3.43億餘元（約新台幣13.7億元），昨天一審被判處死刑，緩期2年執行。

根據人民日報app（應用程式），北京市第三中級人民法院16日公開宣判吳英杰受賄一案，以受賄罪判處被告人吳英杰死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產；將追繳在案的吳英杰受賄所得財物及其孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

根據通報，經審理查明，2006年6月至2021年2月，吳英杰利用擔任西藏自治區黨委常委、宣傳部部長、政府副主席，自治區黨委常委、政府常務副主席，自治區黨委副書記、黨委書記等職務上的便利，為有關單位和個人，在工程承攬和企業經營等事項上提供幫助，非法收受他人財物，共計折合3.43億餘元。

法院認為，吳英杰受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。「鑒於吳英杰檢舉他人涉嫌違法犯罪經查屬實，有重大立功表現」，受賄犯罪中有未遂情節，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，大部分贓款贓物及其孳息已追繳到案，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

「死緩」是死刑緩期執行的簡稱，是中國特有的刑罰制度。死緩期內犯人仍需收押監禁，期間若沒有故意犯罪，即減為無期徒刑；有重大立功表現則可減為有期徒刑；若另有故意犯罪，經查證屬實並由最高人民法院另行覆核才會執行死刑。

公開資料顯示，今年69歲的吳英杰曾在西藏工作47年，自2016年8月任中共西藏自治區黨委書記，2021年10月卸任，後於2023年3月擔任14屆全國政協常委、文化文史和學習委員會主任，直至2024年6月在任上官宣被查，之後被免職。

同年12月，吳英杰被通報開除中共黨籍和公職。通報指他「貫徹落實中共中央新時代治藏方略不力」，大肆插手工程項目，徇私謀利，嚴重影響西藏高質量發展，履行全面從嚴治黨主體責任不力，助長貪腐問題滋長，破壞政治生態。檢察機關今年3月對吳英杰提起公訴，並開庭審理他涉受賄案。（編輯：張淑伶/陳鎧妤）1140716