大陸進入「七下八上」防汛關鍵期 水旱災恐極端化

中國從今天起正式進入「七下八上」防汛關鍵期，即7月下旬到8月上旬，南、北洪澇偏重，且北部重於南部。官媒報導，這是一年中防汛形勢最複雜、最嚴峻的時期。

央視新聞報導，今年入汛時間早，水旱災害極端性特點凸顯。進入汛期以來，中國共發生19次強降雨過程，較常年同期偏多2次；颱風登陸早影響範圍廣，中小河流洪水恐頻繁發生或重複發生。

與此同時，主要江河流量較常年同期總體偏少2成，呈「南少北多」特點。當前，旱區主要分布在甘肅、內蒙古、湖北等地。

水利部預測「七下八上」期間，中國區域性階段性旱澇明顯，南、北洪澇偏重且北部重於南部，中部和西北部乾旱偏重，有2至3個颱風登陸。局地極端暴雨洪水頻發，長江中下游、江淮、新疆中北部等地可能出現階段性乾旱。