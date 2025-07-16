快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足爆霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒下令：最嚴厲處置教練

大陸進入「七下八上」防汛關鍵期 水旱災恐極端化

中央社／ 台北16日電

中國從今天起正式進入「七下八上」防汛關鍵期，即7月下旬到8月上旬，南、北洪澇偏重，且北部重於南部。官媒報導，這是一年中防汛形勢最複雜、最嚴峻的時期。

央視新聞報導，今年入汛時間早，水旱災害極端性特點凸顯。進入汛期以來，中國共發生19次強降雨過程，較常年同期偏多2次；颱風登陸早影響範圍廣，中小河流洪水恐頻繁發生或重複發生。

與此同時，主要江河流量較常年同期總體偏少2成，呈「南少北多」特點。當前，旱區主要分布在甘肅、內蒙古、湖北等地。

水利部預測「七下八上」期間，中國區域性階段性旱澇明顯，南、北洪澇偏重且北部重於南部，中部和西北部乾旱偏重，有2至3個颱風登陸。局地極端暴雨洪水頻發，長江中下游、江淮、新疆中北部等地可能出現階段性乾旱。

颱風 洪水 內蒙古

延伸閱讀

美國東北部多地發布洪水警報 大雨侵襲紐約與紐澤西

大罷免在即！郭哲榮預測「一定放假、台股不開盤」…大翻車：北北基桃照常上班

丹娜絲升級中颱逼近 台中應變中心升為：一級開設

應戰丹娜絲颱風 台中水利局27台移動式抽水機提前部署

相關新聞

「鵝水塘熱死」河南高溫預警連發百條 陝西地表飆72.9℃

一場大範圍、高強度的高溫熱浪正在影響中國，河北南部、山東西部、河南、陜西關中、湖北北部等地部分地區最高氣溫超過40℃，各...

老員工曝「影子夫人」與宗慶後在美領證 還不滿宗馥莉「折騰」

中國食品飲料大廠娃哈哈集團創辦人宗慶後之女宗馥莉近日遭三名自稱是「同父異母」的弟妹控告，要求應享有平等的繼承權或信託受益...

「今年首進球」守住底線 國足東亞盃勝香港 網嘲相煎急

國足終於贏球了。在2025年東亞盃的最後一戰，中國男足憑藉黃正宇的進球，以1：0打敗中國香港隊，總算守住底線，而這顆關鍵...

什麼滋味？會凍傷嗎？上海-86℃咖啡 消費者冒雨排隊嘗鮮

上海永康路一家咖啡店近期推出一款「零下80度咖啡」，盡管下著雨，還是有人撐傘站在雨中等候，甚至還有人拖著行李箱趕來，只為...

QS最佳留學城市榜 香港重返世界20強躍至17名

英國高等教育調查機構QS15日發布2026年最佳留學城市排名，在全球150個城市和行政區中，香港重返世界前20強，排名第...

向華強之子向佐欠債未還 遭澳門賭場追討17.8萬美元

香港藝人向佐去年12月在澳門賭場借取200萬元（港幣，下同，約25.4萬美元）後未按時全數歸還，至今仍欠140萬元（約1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。