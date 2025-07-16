甘肅幼兒園鉛中毒未明 杭州一小學集體流鼻血

甘肅天水幼兒園集體鉛中毒案調查未明，杭州市一間小學近日傳出多名學生流鼻血事件，家長質疑是相鄰的工廠排放物導致，也懷疑新裝修的校舍甲醛超標。事件引發社會關注後，當地官方成立工作專班調查。

據陸媒極目新聞，杭州市文海第二實驗學校2024年9月搬進新校舍後，多名學生出現流鼻血的情況。其中一名家長稱，多名學生在近一年間出現流鼻血、鼻炎、反覆咽喉異物感及乾咳問題。家長們發現，這些症狀在轉入新校區後顯著惡化，「孩子常在操場聞到刺鼻氣味」、「運動後頭暈加劇」。他們猜測，這與學校僅一牆之隔的一家工廠的排放物有關。

此外，該校新校舍2024年3月仍在施工，9月即投入使用，家長質疑裝修甲醛超標。流鼻血是甲醛濃度高的常見症狀。

甘肅天水幼兒園集體鉛中毒案震驚大陸社會，相關調查結果迄今未出爐，如今再傳杭州小學集體流鼻血事件，登上社群熱搜話題。

據杭州日報，杭州市聯合工作組15日晚間通報稱，目前已成立由市生態環境、衛健、教育等部門及省市有關專家、媒體代表、學生家長代表組成的聯合工作組，對學生健康、環境排放等相關情況展開全面調查，有關調查情況和後續工作將及時公佈。

一名自稱家長的大陸網友發布短影音說，教育局成立的工作專班目前拿出的方案，就是在開學前盡可能的採取堵隔離措施，將污染物隔離。然後再看看檢測結果，這就意味著他們在開學之後很有可能還要繼續在學校上課，問題是他們現在不敢去。在沒有上熱搜之前，官方一直說檢測結果是合格的。

這名家長並稱，自費購買的（甲醛）檢測儀器，在周邊其他學校檢測的結果都在0.5左右，但他們的學校高達1.5左右了，最高的時候高達2.8，這個簡直是太嚇人了。

文海第二實驗學校相鄰的是生產塑膠膜的杭州頂正包材有限公司。

據大河報，浙江2005年曾發布規定，學校不能與儲存易燃易爆物的廠房毗鄰。為何涉事學校與工廠僅一牆之隔？當地教育局工作人員回應：「選址不是由我們來決定的，不方便透露負責選址的相關部門」。