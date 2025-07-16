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陸海上風電突破 17兆瓦直驅型出廠

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
17兆瓦直驅型漂浮式海上風電機組。本報德陽傳真
17兆瓦直驅型漂浮式海上風電機組。本報德陽傳真

7月10日，全球單機功率和風輪直徑最大的17兆瓦直驅型漂浮式海上風電機組下線（正式出廠）。

該機組由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）與中國華能聯合研製，單機年輸出清潔電能可達6800萬度，能滿足約4萬戶家庭一年的用電需求。

據瞭解，該機組首次採用自產化大直徑主軸軸承，葉片、發電機、變流器、變壓器等關鍵部件也全部實現自產。機組葉輪直徑262米，風輪掃風面積約53000平方米，相當於7.5個標準足球場的面積；輪轂中心高度約152米，相當於50層居民樓高度。

東方風電總部位於四川省德陽市。企業負責人介紹，相較於其他漂浮式海上風電機組，該機組運動適應性更強，可在浮體發生更大傾斜角度時仍能持續發電，時間可利用率達到99%以上。同時，可應對超24米超高海浪，抵禦17級超強颱風。接下來，將進行示範驗證。

此次下線也標誌著大陸在海上風電裝備製造領域取得新突破，為海上風電走向深遠海提供新的技術支撐。

足球 標誌 大直

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