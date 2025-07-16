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上百台青赴上海 體驗金融大趨勢

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

富邦華一銀行第六屆「台青暑期實習計畫」14日正式在上海啟動。未來四周，100位台灣青年學子將親身體驗大陸銀行業日常經營管理運作，了解人工智能在大陸金融業的多元應用。

新華社報導，深耕大陸市場多年，富邦華一銀行是目前大陸規模最大、牌照最全、網點最多、服務範圍最廣的台資銀行，自2017年起向台青提供暑期實習名額，吸引眾多學子踴躍報名。

參與今年實習計劃的100位學子分別來自台灣大學、台灣政治大學、新竹清華大學、台灣「中央大學」、台灣成功大學、台灣陽明交通大學等知名學府。7月14日至8月8日，他們將奔赴上海、北京、深圳、廣州、蘇州等11座大陸主要城市，開展為期四周的實習。

據介紹，本屆實習計劃創新採用「人工智能學習+業務實踐」雙模式，實習生們將實際體驗大陸銀行業日常經營管理運作，了解AI在大陸金融業的多元應用。富邦華一銀行將邀請不同領域專家分享大陸產業趨勢，通過理論與實務結合助學員們了解大陸銀行工作全貌，完善自身職業規劃。

富邦華一銀行還將聯合11個城市分行網點，幫助實習生體驗大陸不同城市生活文化。各城市分行也計劃充分利用屬地資源優勢，開展城市導覽、文化探訪、體育活動、企業及人工智能創新園區參訪等特色活動。

豐富多彩的實踐安排，令學子們對在大陸的實習生活充滿期待。一名參與的政治大學學生表示，希望了解大陸的移動支付和消費金融等創新業務，並期待此次實習成為其未來繼續深造或進入職場的「加分項」。

政治大學 實習 上海

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