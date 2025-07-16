北京AI人才好薪情 月薪上看17萬台幣

北京市人力資源和社會保障局14日發佈《2025年北京市人力資源市場薪酬數據報告（二季度）》顯示，二季度，北京市高端技術人才需求持續擴張，薪酬水平穩中有升，其中人工智能（AI）領域相關職位薪酬水平較高，月薪已達3至4萬人民幣（約台幣12萬至17萬）。

報告提到，二季度，北京市經濟延續穩定向好發展態勢，市場消費繼續恢復，整體薪酬水平保持穩定。

集成電路產業、智能/高端製造產業薪酬保持較好增速，月平均薪酬中位值分別為16567元（人民幣，下同）和13895元。

在服務型消費持續升溫的帶動下，文創/文旅以及生活服務產業月平均薪酬中位值分別達到10664元及8271元。

在人才群體方面，二季度，北京專業/技術人才薪酬增速持續領跑，月平均薪酬中位值達13025元，技能人才薪酬保持穩定增長，高級技師、技師、高級工的月平均薪酬中位值分別為12992元、11754元、11384元。

二季度，在AI領域，北京AI大模型架構師、深度學習研究員、自然語言處理工程師等熱招職位月平均薪酬中位值均超42000元。

智能/高端製造行業內運動控制算法工程師、機器人系統工程師等職位月平均薪酬中位值均超29000元。

據介紹，上述報告中的薪酬水平統計口徑均為2025年二季度各月份稅前應發工資總額（包含基本工資、績效工資、獎金、銷售提成及相關津貼福利待遇）進行算術平均，不包含年終獎金、股權激勵及分紅等。