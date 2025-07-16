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機器人足球賽 4戰隊北京開打

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
參加機器人足球聯賽決賽的隊伍紛紛展示出人形機器人前沿技術。 本報北京傳真
參加機器人足球聯賽決賽的隊伍紛紛展示出人形機器人前沿技術。 本報北京傳真

2025RoBoLeague機器人足球聯賽決賽近日在北京智慧電競賽事中心打響。這既是2025世界人形機器人運動會首場測試賽，也是中國首場全自主3V3（3人對戰3人）AI機器人足球賽。參賽隊伍紛紛展示出人形機器人前沿技術，為全球綜合性人形機器人大賽足球專案提供技術驗證。

經過前期角逐，北京資訊科技大學Blaze光熾隊、清華大學未來實驗室Power智慧隊、清華大學火神隊、中國農業大學山海隊四支戰隊成功進入決賽圈。

在傳遞、接球、解圍、守門的過程中，6名「球員」秀出人形機器人在運動控制、視覺感知、定位導航、決策規劃及多機協作等領域的前沿技術成果。

「怎麼識別球的運動，在場上不同位置如何帶球往前推進，怎麼罰角球，都需要進行針對性的技術研發。」Power智能隊隊長說。

據瞭解，本屆機器人足球聯賽已經實現兩項標誌性突破：一是所有參賽機器人完全依賴AI策略自主運行，無需人類保護員干預，可自主完成跌倒爬起動作；二是採用優化的判罰機制，顯著減少比賽中斷，提升流暢度與對抗強度。

大賽運營方尚亦城集團董事長邊元松表示，本次RoBoLeague賽事，承載著超越競技本身的深遠價值，它是雙足動態平衡、多機協同決策等前沿技術攻關的「試驗田」，不僅為人形機器人運動會的足球項目提供重要技術驗證，還為具身機器人敏感度迭代升級築牢根基，更是產業升級的「助推器」。

運動 足球 人形機器人

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