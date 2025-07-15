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搜救演習拯救溺水民眾！警犬見「老熟人」立刻掉頭畫面曝網爆笑

香港01／ 撰文：桃樂斯
警犬在警務工作中扮演著重要角色，會協助警方進行巡邏或搜救等任務。示意圖／Ingimage
警犬在警務工作中扮演著重要角色，會協助警方進行巡邏或搜救等任務。示意圖／Ingimage

警犬在警務工作中扮演著重要角色，會協助警方進行巡邏或搜救等任務。大陸有警局日前進行水上搜救演習訓練，當時一名警員假扮成溺水民眾，有警犬叼着救生圈，游向對方救援。牠發現遇溺者原來是熟悉的警員後，馬上拿走救生圈掉頭離開，片段曝光後引來網友爆笑，紛紛指警員和警犬似乎有私人恩怨，又笑稱「故意挖坑增加工作量的同事不值得拯救」。

警員假裝溺水民眾 警犬叼救生圈趕往救援

綜合媒體報導，河南淅川縣有警局日前進行水上搜救演習，一隻名叫巴萬的警犬也被安排參與訓練。從現場拍攝片段所見，當時一名警員假扮成溺水民眾，從水中不斷呼喊「救命」，而巴萬見狀原本叼着救生圈奮力游向對方救援。

見溺水民眾是「老熟人」　警犬即掉頭離開

不過當巴萬游到中途，發現溺水民眾原來是「老熟人」時，竟然直接掉頭離開，還順手拿走了救生圈，讓還在水中的警員無奈不已，在救生艇上的領犬員更不解稱「這到底是在幹嘛？」

畫面曝光笑瘋網友：估計有私人恩怨

影片曝光後引來大陸網友爆笑留言，「估計是警犬與這位熟人有些只有他倆知道的私人恩怨」、「警犬：『這傢伙明明會游泳，為什麼現在裝溺水，是在賣什麼關子』」、「落水不會游泳的喊不出來」、「犬：『逗我玩』」、「現在內捲已經這樣嚴重了嗎？」、「下次還得戴面具」。

有人就大讚巴萬聰明，「看見是同事，算了不救了」、「巴萬：『又是你！還有完沒完了！自己回去』」、「故意挖坑增加工作量的同事不值得拯救」、「巴萬：『有時候真的挺想報警的』」、「這警犬簡直是戲精，快笑死」。

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文章授權轉載自香港01》

香港 警犬 移民 演習 溺水 影片 同事

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