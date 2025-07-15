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搭計程車驚覺無現金！乘客擬下車 司機1暖心舉動結局逆轉

香港01／ 撰文：朱利安
雖然電子支付愈來愈盛行，但許多計程車司機仍只收取現金。示意圖／ingimage
雖然電子支付愈來愈盛行，但許多計程車司機仍只收取現金。示意圖／ingimage

雖然電子支付愈來愈盛行，但許多計程車司機仍只收取現金。近日1名網友在社交平台分享好人好事，稱早前趕時間而乘坐計程車，上車後才驚覺自己尚未提款，故身上沒有現金，計程車司機亦不接受電子支付，他只好提出立即下車，以免司機浪費時間和蒙受損失。不過，計程車司機卻窩心地回應，「不重要了，反正已經上了車，送你去」，讓原PO非常感動，不禁直呼「香港還有好人啊」，司機的暖心舉動亦獲大批網友稱讚。

驚覺無現金欲下車 司機暖心回應

原PO在Threads上發文，表示日前本打算乘坐巴士，等了兩班車均載滿，當下剛好看到有計程車駛近，便立即招手上車，不料上車後才發現自己尚未提款，沒有現金支付車資，加上司機稱無法接受電子支付，他只好道歉，並告訴司機自己身上沒有現金，提出讓他立即下車。然而，司機卻回應說，「不重要了，反正已經上了車，送你去」，願意免費接載原PO到目的地。

被計程車司機善舉感動：人間有愛！

原PO在文中不禁讚嘆，「雖然只是短短的路程，但真的人間有愛」，對司機的善舉感到窩心，事發當下聽到司機的回應，也忍不住說道「香港還有好人啊」，而司機則笑說「好人少一些，但還是有的，壞人比較多而已」。

貼文引來不少網友紛紛熱議，並大讚「好司機」，有人表示「覺得在香港其實好人絕對不少！只不過很多時候有些老鼠屎，搞到一碗漂亮的粥變了而已」、「遇到一個沒品的司機，一定會讓你聽到他的話」，也有網友稱原PO當時應留下司機的資料，以便事後補回相關車資，「有沒有抄他的車牌，看看怎麼把錢還給他」。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 電子支付 計程車司機 巴士 Threads

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