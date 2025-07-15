零下80度的咖啡什麼味道？上海人雨中排隊等著品嚐

據上海新聞晨報旗下新媒體《隨申Hi》報導，上海永康路一家咖啡店近期推出一款「零下80度咖啡」，儘管下著雨，還是有人撐傘站在雨中等候，甚至還有人拖著行李箱趕來，只為品嚐一杯上海咖啡界的新頂流「零下80度dirty」。

報導稱，入夏後，這款咖啡的人氣就與日俱增。據店長介紹，這款咖啡日銷量最低在500杯左右，節假日甚至可達到800杯，「冰箱換了好幾輪，從小換大，再從大準備往更大換。」

湖北長江日報旗下新媒體《九派新聞》指出，這家咖啡店名為「三立方」，是與德國百年咖啡設備品牌邁赫迪（Mahlkönig）合作的首家線下店，開業僅三周，其主打產品「零下80度dirty」就迅速走紅。

店長表示，他們是使用實驗室級別的超低溫冷凍櫃，將特製玻璃杯急凍至-86℃。當0℃的特調風味牛奶倒入杯中時，杯壁瞬間凝結霜霧，牛奶接觸杯壁的部分會凝結成類似奶霜的狀態。

店長強調，最佳賞味期是倒入牛奶後的30至40秒內。此時飲用，口感如同「液態冰淇淋」般綿密絲滑。超過這個時間，奶霜會逐漸融化成冰沙狀，最終口感會完全消散。

因此，店內不提供搖晃、攪拌和打包服務，以確保顧客體驗到設計初衷的風味。

目前該店提供三款「dirty咖啡」：香草莢風味、肉桂風味和朗姆酒風味。店長表示，所有風味均使用天然原料調製牛奶，非風味糖漿。

某點評網站顯示，該店三款dirty咖啡的售價均為人民幣26元（約合新台幣109元）。盛裝咖啡的玻璃杯在飲用後，顧客可以帶走。店方也鼓勵將其作為調料罐、飾品盒或迷你花盆等再利用，體現環保理念。

對於「零下80度咖啡」，有網友說，「其實就是不加冰的冰咖啡」。還有網友好奇，「不會把嘴唇凍在杯子上？」「-80度！那不是冰？」「零下80度的杯子，拿起來喝會不會凍傷皮膚？」

那麼，到底「零下80度咖啡」喝起來什麼滋味？有品嚐過的網友形容：入口時能同時感受到「冰火兩重天」，頂部咖啡液溫熱香醇，底部奶霜冰涼綿密，豆子的香味突出，口感新奇。