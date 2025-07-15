大陸東北今夏爆熱了！搶裝冷氣訂單排到半個月後

東北人從未想過，竟然也有需要裝冷氣的一天。6月下旬後的東北，原本應是天氣舒爽、晝夜分明的時節，但今年卻反常出現連續高溫天氣。黑龍江、吉林、遼寧及內蒙古東部，不僅白天氣溫高得驚人，夜裡也不見得涼爽，讓許多東北民眾受不了紛紛開始搶購、安裝冷氣。

山東大眾報業集團旗下新媒體《海報新聞》指出，東北現在要裝冷氣排隊可能要等上半個月，盡管業者已從大陸各地調師傅緊急馳援，仍難以滿足東北當前的安裝需求。

「吉林延邊那邊的網點需要人，成都這邊的網點就把我們召集起來，組成一個團隊過去支援。」海爾空調安裝師傅小劉告訴《海報新聞》，為了準時趕到指定任務區域，他們一行四人從成都出發，開了兩天兩夜的車、行駛3,000多公里，14日才抵達延邊。

報導稱，6月下旬開始，東北三省及內蒙古部分地區氣溫頻頻突破30℃，部分市縣最高溫甚至達到37℃。中國氣象頻道氣象分析師信欣認為，近期東北地區受副熱帶高壓偏北偏強，悶熱程度同期少見。

「長春最低氣溫26.2℃，打破7月上旬夜溫最高記錄。從過往統計看，長春和哈爾濱在7月夜溫超25℃的情況，出現概率不到1%。」信欣說。

突然的高溫，讓原本在東北根本沒市場的冷氣，近期銷量出現爆發式增長。小米集團副總裁王曉雁透露，自6月24日起，小米空調銷量最高時達到去年同期的20倍 。

美的集團的數據顯示，美的空調在黑龍江和吉林的增長率高達356%。

京東物流數據也顯示，6月24日至今，黑龍江省內空調送貨、安裝訂單量較去年同期增長超300%，7月4日訂單量更比去年同日激增400%，創下歷史紀錄。

如此龐大的需求，也讓空調安裝人力告急，迫使各大空調廠家紛紛緊急調貨，並從大陸全國調配安裝師傅支援東北。美的從惠州等六地抽調逾150組工程師；京東緊急從陜西、四川調派數十支專業安裝隊；海爾從新疆、內蒙、四川、陜西、河北抽調500名專業空調安裝人員馳援吉林。

儘管如此，目前安裝空調的人力還是難以完全滿足東北市場的需求。不少網友反映，空調下單後配送和安裝周期大幅延長。長春一名陳姓婦人告訴《海報新聞》，她7月10日在某電商平台買了一部冷氣，但下單四天了，現在還沒有送到。

「售後人員剛開始說得半個月後才能上門安裝，我跟客服說家裡有寶寶，希望能盡快上門送貨，對方才說爭取在18號上門送貨安裝。」

哈爾濱也有民眾表示，6月25日購買空調，27日收貨，完成安裝卻前後等了六天。

某品牌空調東北區域負責人無奈地說：「這次高溫來得太突然，需求爆發太猛，即便我們緊急調配人員和貨物，還是難以滿足所有客戶的需求。物流環節因全國高溫同步面臨壓力，安裝師傅數量也遠遠不夠，導致配送和安裝延遲。」