港大生以AI製成女生裸照 特首籲校方嚴肅處理

全球頂尖學府之一的香港大學近日有男同學利用人工智慧（AI）技術，把女同學的照片移花接木地製成裸照，事件引發社會熱議，行政長官李家超今天也呼籲校方嚴肅處理。

李家超早上出席行政會議前接受媒體訪問時說，大學有責任嚴肅處理學生的行為問題，若涉及違法，應該向執法部門舉報。

他說，大部分現行法令適用於網路世界，包括未經同意下發布或威脅發布私密影像的罪行、不誠實使用電腦罪等，並說相關政府部門4月曾發布香港人工智慧技術及應用指引。

綜合本地媒體的報導，港大一名法律系男學生日前涉嫌利用人工智慧投術，在未經他人同意之下，把多名女同學在社交媒體上的照片製成祼露色情照片。

事發後，校方向相關學生發出警告信，並要求他向受影響同學道歉，但有港大學生及法律系畢業生認為校方處理過寬，應該嚴懲，另有校內學生促請校方革除其學籍。

另有報章刊文分析，這起個案反映出當前香港法律對處理類似人工智慧生成圖片存在漏洞，政府需要填補法律真空。