黎智英獄中書信談法院判決：法律變成統治者工具

壹傳媒創辦人黎智英除了被控告違反國安法外，因涉及其他非法集結罪及欺詐罪而坐牢。「黎智英傳」披露，黎智英在獄中書信表達他對法院判決的想法，認為「法律變成統治者的工具」，女兒的難過沮喪，讓他更心痛。

「黎智英傳：從億萬富翁，到中國最懼怕的批評者」一書除了詳述黎智英童年在中國大陸街頭謀生，偷渡來港後發跡致富、為民主不惜入獄外，還披露未曝光過的黎智英獄中英文書信。黎在信中訴說自己的感受，包括法院對一些涉及自己的案件判決的看法。

其中一宗案件，是黎智英被控在2019年10月1日組織及參與未經批准集結，黎智英認罪，被判囚14個月。黎智英在信中說，「我被判十四個月監禁，在幾個月前，僅會罰款港幣幾千元。法律變化之大！」，並指這是不成比例的刑期，「把法律變成統治者的工具」。

2022年，黎智英被指違反壹傳媒的土地租約，將部分空間分租給力高公司，而力高是黎的家族辦公室。黎被判欺詐罪成，被判囚5年9個月。

黎智英在獄中記錄這場判決，「他們完全不在乎這場判決對商業界帶來的負面影響」，「我確實感到失望，但坦然接受。因為我相信自己在神的手中，而非他們的掌握之中。黎采（黎智英女兒）難過沮喪。可憐的孩子，這讓得更痛心」。

黎智英在信中又抒發對家人的思念。星期日通常是家人探視的日子，黎智英對這一天總是充滿喜悅。「然而今天卻不是，因為我這個月的三次探視額已經用完。我覺得失落，所以祈禱找回內心平靜，回到日常作息，覺得還行」幸好當天是星期日，早餐是他最喜愛的咖哩醬，讓整頓飯變得可口。但咖哩醬始終無取代家人。

黎智英的獄中信刻畫了獄中生活的景象，包括要完成監獄規定的工作，每週製作600個信封，他可獲得25.64美元的薪資。他花了不少時間試圖提高效率，以便騰出更多時間來畫畫、冥想與閱讀。

他從開始時每小時製作89枚信封，知道有獄友比他更快後，他不斷挑戰，直至每小時能製作120枚。他在信中寫道，「有目標是好事，讓我時刻保持專注，不斷嘗試。這不只是要達成目標，更是為了保持希望」。

「黎智英傳」作者祈福德（Mark Clifford）與黎智英認識逾30年。他表示，黎智英是一個充滿活力、創意及有能力與人溝通的人。1993年他第一次相約黎智英見面，便獲黎邀請到家中作客，黎還親自下廚。當時黎已向他說，香港人渴望民主自由，這己在香港人的基因之中，他想辦一份報紙。2年後蘋果日報面世。

祈福德說，黎智英由12歲從中國大陸偷渡到香港，為事業打拚，創立快時尚品牌佐丹奴（Giordano），之後成為媒體大亨，為民主奮鬥，每次都在冒險，而且風險愈來愈大，他有一種外人難以理解的自信及勇氣。

祈福德在這本書的結尾寫道，「黎智英知道自己想做什麼。他會死在獄中，還是與家人共度餘生？這將由中共決定。黎智英無法置喙。然而無論身處鐵窗之內還是之外，黎智英已經選擇了自由的人生」。

祈福德表示，他不知道黎智英是否知悉有這本書，他希望有天黎智英健康平安出獄，可以再為黎寫一個新篇章。