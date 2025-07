鎖得住肉身鎖不住意志 黎智英獄中活在完全自由中

壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案件,將於8月中進行陳詞結案。認識黎智英逾30年的祈福德(Mark Clifford)在其撰寫的「黎智英傳」中披露,黎智英以極大尊嚴面對獄中生活,保持心靈自由,但依然有難熬時刻。得知蘋果日報倒下時,他說,「撕心裂肺的痛苦開始滲入我的內心與靈魂」。

現年77歲的黎智英被控違反香港國安法下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀發布煽動刊物罪」,前者最高刑罰是終身監禁。案件於2023年開始審訊,將於今年8月14日開始進行陳詞結案。

在面對未知的刑期前,黎智英已因為被撤銷保釋,及「六四」集會案及欺詐案等被判罪名成立,由2020年12月31日起被關在獄中。

與黎智英相識逾30年的祈福德(Mark Clifford)曾任香港南華早報總編輯,由2018年開始擔任壹傳媒公司董事,直至2021年該公司被迫停運。身在美國的祈福德接受中央社視訊訪問時表示,他認識的一些政治犯曾說,坐牢不是最糟糕,最糟糕是感到自己被世界遺忘。

祈福德說,他撰寫「黎智英傳:從億萬富翁,到中國最懼怕的批評者」(The Troublemaker: How JimmyLai Became a Billionaire, Hong Kong's Greatest Dissident,and China's Most Feared Critic)一書,是因為黎智英是值得被世界關注的人,他希望黎智英、仍被關押的蘋果日報高層,甚至是其他香港及中國大陸的政治犯知道,「世界沒有忘記你們」。

「黎智英傳」英文版去年出版,中文版本月在台灣出版。書中除了記錄黎智英童年在中國大陸街頭謀生、偷渡來港後成為快時尚之父、創辦壹傳媒、為民主奮鬥外,還披露未曝光過的黎智英獄中書信。

祈福德說,黎智英被囚後,他曾短暫與黎有書信往來,而他有幸閱讀過其他數百頁黎智英從監獄中寄出的英文書信,展現出黎在監獄如何活得自由,並引述在書中。

據書中記述,黎智英現在每月只可接受探視2至4次,每次30分鐘。日常主要是履行監獄規定的工作,如製作信封,及閱讀、書寫、繪畫 。

黎智英在獄中每月只能讀6本書,本身是天主教徒的黎,盡量用時間研讀天主教哲學書籍。他繪畫的2大主題,是十字架上的耶穌基督及聖母瑪利亞,並創作了數百幅細膩的宗教人物圖畫。他曾對自己繪畫的一幅聖母畫像感到非常滿意,也將一些畫作寄給太太,他知道太太會轉送給合適的人。

黎智英曾這樣形容自己的牢獄生活,「我在獄中適應得很好。我內心總是平靜,閱讀觸動我心的神學書籍,或看見自己的繪畫或靈性領恪有所長進時,偶而感到喜悅。」

與黎智英有固定書信往來的華爾街日報編輯委員麥格恩(William McGurn)說,黎的監獄生活就像修道生活。

黎智英被捕前2個月,與曾被囚禁9年的蘇聯異議人士夏朗斯基(Natan Sharansky)進行了3次深度對話。夏朗斯基在書中序言寫道,當時黎智英正為即將來臨的拘捕做準備。黎智英問他,當沉重鐵門關上後,要如何面對孤獨 、不確定及恐懼。

但黎智英幾乎不需要任何建議,他早就明白,「即便肉體鐐銬於獄中,心靈依舊可以自由」;他早就知道,自己站在一場歷史奮鬥的中心。就正如他曾說,「我愈身處險境,就愈能讓世界關注到香港。」

4年多來黎智英幾乎是單獨囚禁,但他仍舊展現樂觀精神。黎智英太太也驚嘆:「他的心靈如此自由,難以置信」。

不過,在漫長的牢獄試煉中,孤單的黎智英也有失落、難過。2021年6月17日香港警方第2次搜查蘋果日報後,黎智英接受探視時假裝淡然處之,惟一掛念的是同事。然而,他坦承「從心底湧上來的情緒,讓我無言以對」。

那一週黎智英寫的信都流露著悲傷。2021年6月23日蘋果日報宣布,翌日出版最後一份報紙後停運。

創刊26年的蘋果日報倒下,對黎智英打擊非常大,他寫下,「撕心裂肺的痛苦開始滲入我的內心與靈魂」。雖然他試圖保持平靜,但內心煎熬仍難以掩飾,「(是)意志力在壓抑我心裡的情緒。」

黎智英將這份痛苦比作母親死後的失落,「報紙停刊雖然不及母親離世的沉重,但痛苦與哀傷仍舊壓得我喘不過氣來。我不想跟任何人談這件事。有人來囚房問起這件事,我只是微笑,一個字都講不出來。」

他試過晚上持續誦念玫瑰經,卻始終難以入睡。

黎智英在獄中還失去一些精神上的依靠。隨著香港政治環境收緊,有曾經頻繁探訪他的政界好友,因為怕遭到牽連,探視次數逐漸減少。

他曾經每天能在獄中洗澡區見到連襟楊森,哪怕只是說幾句話,都是件開心事。其後楊森被調去其他牢房,他心裡格外難受。楊森因涉及六四集會案等被判囚,已經刑滿出獄。

祈福德表示,黎智英從未渴望政治權力,他所做的是單純出於對民主價值的理想,「他知道自己想做什麼」。對於案件審訊結果,祈福德說,根據以往涉及國安法的案件,定罪率幾乎達100%,希望世界持續關注黎智英。