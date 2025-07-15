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大陸太空貨船「神舟九號」裝載6.5噸物資 今晨順利升空

聯合報／ 大陸中心／即時報導
7月15日5時34分，搭載天舟九號貨運飛船的長征七號遙十運載火箭，在海南文昌航天發射場順利升空，這也是大陸長征系列運載火箭的第584次飛行。（新華社）
7月15日5時34分，搭載天舟九號貨運飛船的長征七號遙十運載火箭，在海南文昌航天發射場順利升空，這也是大陸長征系列運載火箭的第584次飛行。（新華社）

大陸太空貨運飛船「天舟九號」15日5時34分在海南文昌航天發射場成功發射。天舟九號此次裝載太空員在軌駐留消耗品、推進劑、應用實（試）驗裝置等約6.5噸重物資，在升空約10分鐘後，與火箭成功分離並進入預定軌道。後續，天舟九號將與在軌運行的大陸空間站組合體進行交會對接。

中新社指出，天舟系列貨運飛船由中國航天科技集團五院負責研製，主要用於為空間站運輸貨物和補加推進劑，並將空間站廢棄物帶回大氣層燒毀，同時支持空間站姿軌控（姿態和軌道控制系統）和開展空間科學實（試）驗。 

天舟九號貨運飛船是中國空間站應用與發展階段組批生產的第4艘貨運飛船，承擔著為神舟二十號和神舟二十一號乘組運送物資的任務。專家稱，相較於以往的貨運飛船，天舟九號貨運飛船在貨物裝載、應急發射等方面能力更加突出。     　　　　

天舟九號貨運飛船此次上行的物資重量約為6.5噸，再創大陸空間站應用與發展階段貨運飛船上行物資裝載重量新高。 

其中，在太空實驗方面，空間應用系統上行了776.5千克物資，包括空間生命科學與生物技術、空間材料科學、微重力流體物理與燃燒科學等領域的科學實驗共23項。

飛船還攜帶了2套全新的「飛天」艙外航天服。這是中國自主研製的艙外航天服，經優化改進，其設計壽命由原來的「3年15次」提升為「4年20次」。 　　

在航天員保障方面，本次任務進一步豐富了航天食品品種，新增菜肴類航天食品近30種，使航天食品總數超過190種，飛行食譜周期由7天延長至10天。

此外，中國空間站的「太空健身房」設備也將再次升級，這次上行了1套全新的核心肌肉鍛煉裝置，與已有的抗阻力鍛煉裝置在軌組合使用，將進一步提高航天員肌肉萎縮防護的全面性、有效性及智能化水平。  

科學 成功 太空

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