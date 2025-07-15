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崇禮越野賽 逾萬人參加

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

7月11日至13日，2025崇禮168超級越野賽在河北崇禮舉辦，起跑點之一—北京冬奧會國家跳台滑雪中心「雪如意」，冬季白雪覆蓋的賽道眼下一片翠綠。

中新社報導，逾萬名選手參加這場越野賽，其中包括153名外籍選手。「這裡的天氣太適合越野跑了！」韓國選手金卓奎計畫比賽結束後在此遊玩。 　　 　　 　地處內蒙古高原與華北平原過渡地帶的崇禮，是2022年北京冬奧會、冬殘奧會雪上項目的重要舉辦地之一。目前已有7座滑雪場開啟四季運營模式，徒步、露營、越野跑、山地車等項目，加之18.4℃涼爽的夏季平均氣溫，圈粉中外遊客。

張家口崇禮奧林匹克公園運營方稱，北京冬奧會為崇禮留下一批具有承辦國際專業賽事能力的競賽場館，以及展覽、演出、燈光秀等文化活動。

越野 北京冬奧 內蒙古

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