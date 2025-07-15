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廣州遊客赴東南亞 暑假持續升溫
今年暑假開啟以來，廣州赴東南亞旅遊市場持續升溫。由嶺南集團旗下廣之旅組織的一批遊客，13日從廣州白雲國際機場出發前往柬埔寨，將遊覽吳哥窟、「吳哥藝術之鑽」女王宮、「吳哥藝術起源」羅洛士遺址群等經典景點，以及金邊王宮、獨立紀念碑、塔仔山等特色景觀。
中新社報導，柬埔寨國家航空將於7月17日開通「暹粒-深圳」直飛航班。這批廣州遊客將搭乘「暹粒-深圳」首航航班返回廣東。
近日，廣州50餘名遊客搭乘馬來西亞峇迪航空「廣州-斗湖」直飛航班，開啟為期4天的馬來西亞沙巴州仙本那之旅。據悉，仙本那近年來已成為全球潛水愛好者的熱門旅遊目的地。
廣之旅發言人官鍵稱，隨著7月7日廣州中小學生正式進入暑假，暑期旅遊市場迎來高峰。與此同時，東南亞海島也進入最佳旅遊季節。該旅行社的統計數據顯示，東南亞旅遊熱門目的地包括馬爾地夫、巴厘島、仙本那、普吉島等。
廣州出入境邊防檢查總站近日發佈消息稱，當前中國公民出境目的以休閒旅遊、探親訪友、研學交流為主。中、高考結束疊加暑期效應，進一步推高了出境遊熱度。近一個月數據顯示，從廣州口岸出境的中國公民最青睞的前五個目的地國家依次為泰國、馬來西亞、越南、日本、印度尼西亞。
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